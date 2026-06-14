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KRAJ BRAČA

Ovo je katamaran iz pomorske nesreće! Sudario se s jedrilicom, troje ljudi je poginulo...

Piše 24sata,
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Ovo je katamaran iz pomorske nesreće! Sudario se s jedrilicom, troje ljudi je poginulo...
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Korčula: Velik broj turista čeka ukrcaj na katamarane | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Radi se o katamaranu 'Krilo Eclipse' koji redovito plovi od Splita, Brača, Hvara pa sve do Visa.

U akvatoriju između otoka Šolte i Brača, u nedjelju oko 11.34 sati, došlo je do teške pomorske nesreće. Kako su izvijestili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, jedrilica pod francuskom zastavom sudarila se s katamaranom privatne domaće tvrtke. Jedrilica je nakon sudara potonula.

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Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu VIDEO
Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu | Video: Čitatelj 24sata

Odmah je pokretnula velika akcija traganja i spašavanja, s obzirom na to da je na jedrili bilo osmero ljudi, a na katamaranu njih čak 118 uz sedam članova posade. Nažalost, troje ljudi s jedrilice poginulo je nakon sudara, a za jednim još tragaju. Ostalim putnicima s jedrilice pružili su medicinsku pomoć. Na katamaranu nije bilo ozlijeđenih.

VIDEO DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade
DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade

Inače, katamaran iz nesreće je 'Krilo Eclipse', domaće tvrtke Krilo. Radi se o katamaranu koji redovito plovi od Splita, Brača, Hvara pa sve do Visa.

Korčula: Velik broj turista čeka ukrcaj na katamarane
Korčula: Velik broj turista čeka ukrcaj na katamarane | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izgrađen je 2001. godine, a dugačak je 53 metra. Brzina mu je 42 čvora, a na njega stane više od 400 ljudi.

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