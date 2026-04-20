Ovo je monstrum koji je pobio osmero djece u Americi

⁠Shamar Elkins je u nedjelju ujutro u gradu Shreveport u Louisiani ubio osmero djece. U napadu u kući stradala su djeca od jedne do 14 godina. Policija koja je ubila Elkinsa trenutačno kvalificira pokolj kao obiteljsko nasilje.

Tijela sedmero djece pronađena su u kući, dok je osmo upucano dok je pokušavalo pobjeći s krova, rekao je glasnogovornik policijske uprave Shreveporta Christopher Bordelon lokalnoj TV postaji KTBS. Među djecom koja su živjela u kući s nekom je u srodstvu, rekla je policija.

Preliminarne informacije ukazuju na to da su događaji započeli kada je osumnjičenik upucao ženu, a zatim otišao nekoliko blokova dalje do kuće u kojoj su živjela djeca, prema objavi policije Shreveporta na Facebooku.

Osumnjičenik je nakon pucnjave ukrao vozilo, a ubijen je kada je policija pucala na vozilo tijekom potjere koja se protegla u susjednu župu Bossier, rekao je glasnogovornik.

Ovo je tragična situacija, možda najgora koju smo imali u povijesti, rekao je gradonačelnik Shreveporta Tom Arceneaux.

Na kasnijoj konferenciji za novinare, senator države Louisiane Sam Jenkins, čiji okrug obuhvaća veći dio Shreveporta, rekao je da pucnjava naglašava potrebu za više resursa za borbu protiv obiteljskog nasilja.

"Ako imamo nekoga s poviješću obiteljskog nasilja, osigurajmo da ti resursi, ta intervencija bude dostupna na kontinuiranoj i dosljednoj osnovi, kako bismo izbjegli ovo što smo danas ovdje vidjeli", rekao je Jenkins.

Pucnjave u SAD-u

Reuters nije mogao odmah utvrditi je li osumnjičenik imao povijest obiteljskog nasilja.

Predsjednik Zastupničkog doma SAD-a Mike Johnson, rodom iz Shreveporta, na društvenim mrežama je nazvao pucnjavu „srcedrapajućom tragedijom“. Guverner Louisiane Jeff Landry napisao je na društvenim mrežama da se on i njegova supruga „mole za sve pogođene“.

Ne uključujući nedjeljni incident u Shreveportu, Registar oružanog nasilja navodi najmanje 119 masovnih pucnjava u Sjedinjenim Državama ove godine, u kojima je poginulo 117 ljudi, uključujući 79 djece, a ozlijeđeno njih 458.

Prema Registru, masovna pucnjava je incident u kojem su najmanje četiri osobe, ne uključujući napadača, ozlijeđene ili ubijene vatrenim oružjem. Prema istom izvoru, Sjedinjene Države prošle su godine imale 407 masovnih pucnjava.