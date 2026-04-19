STRAVA U SAD-U Osmero djece ubijeno, ranjeno još deset ljudi. Policija: 'Ubili smo napadača!'

Stravičan zločin potresao je američku saveznu državu Louisianu gdje je u pucnjavi na više lokacija ubijeno osmero djece. Policija je potvrdila kako se tragedija dogodila u ranim jutarnjim satima. Prema informacijama policije iz Shreveporta, žrtve su bile djeca u dobi od svega 18 mjeseci do 14 godina, piše Mirror.

Ukupno je napadač ranio desetero ljudi, dok su dvije žene zadobile teške ozljede glave. Lokalni mediji navode i kako je jedan dječak ozlijeđen nakon što je skočio s krova dok je pokušavao pobjeći.

Krvavi pohod započeo je u kući u četvrti Cedar Grove, gdje je napadač otvorio vatru. No, drama se tu nije zaustavila. Policija je kasnije povezala još dvije lokacije pucnjave, udaljene nekoliko stotina metara.

Na terenu su satima bile jake policijske snage, a područje je bilo blokirano dok su istražitelji prikupljali dokaze. Zločin se protegao na čak tri različite lokacije.

Napadač, odrasli muškarac, pokušao je pobjeći, no policija ga je locirala i krenula u potjeru. Tijekom akcije u okrugu Bossier Parish policajci su ga usmrtili. Vlasti i dalje utvrđuju sve okolnosti tragedije, a motiv napada nije poznat.