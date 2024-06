Ovo je muškarac osumnjičen da je ubio mamu i tatu u Sl. Brodu! Prijeti mu do 50 godina zatvora

Ubojicu iz Slavonskog Broda privode na sud. Prijeti mu do 50 godina zatvora.

Podsjetimo, u četvrtak su u dvorišnoj prostoriji slavonskobrodske ulice pronašli tijela mrtvih supružnika K.K. (78) i J.K. (76). Za njihovo ubojstvo osumnjičen je P.K. (45) koji je i uhićen, a neslužbeno smo doznali da je njihov sin. Susjedi su u šoku, gotovo nitko nije izlazio iz svojih kuća.

Neslužbeno doznajemo osumnjičeni je živio na kraju ulice ali je često dolazio u kuću roditelja, i navodno bio skrbnik majci koja je bolovala od šizofrenije.

Foto: Franjo Lepan 24sata

- Ne bih ja ništa puno govorila osim da smo s osumnjičenim imali dosta problema. Ti se ljudi nisu ni s kim družili, a osumnjičeni je maltretirao sve nas susjede. Smetali su mu psi, mačke, sve životinje, vikao je da ne može od njih spavati. Bilo nas je strah i baš zbog njega sam prestala držati svinje jer se non stop žalio da mu to smrdi - kratko je komentirala jedna od prvih susjeda. Dodala je da se ubijena žena ponekad znala požaliti kako joj je sin bolestan te da ga ne može nagovoriti da krene na liječenje.

Jedan sin im je umro od karcinoma, a koliko znam i ubijeni susjed bolovao je od karcinoma - povjerila nam je susjeda.

Da se radilo o samozatajnoj obitelji, potvrdio nam je i drugi susjed. Za ubijenog muškarca tvrdi da je bio prava dobrica, dok je njegova ubijena supruga bila više povučena u sebe.

- I njihov sin je bio jako zatvoren. On bi prošao i deset puta pored tebe i nikada ne bi pozdravio. Meni osobno nikada nije radio probleme, ali znam da ih je radio susjedima. Čak je djeci jednom od susjeda prijetio sjekirom. On je, koliko znam, nešto prodavao na slavonskobrodskoj tržnici, ali što točno, e to ne znam - rekao je susjed Branko Mitrekanić. Svi koji su bili voljni nešto reći o toj obitelji potvrdili su da se sin čudno ponašao.