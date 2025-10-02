Ovo je napadač iz Manchestera: nožem napadao vjernike i pokušao upasti u sinagogu

Strašan napad dogodio se u nedjelju ujutro ispred sinagoge u četvrti Crumpsall, u blizini Heaton Parka u Manchesteru, na najsvetiji dan židovskog kalendara. Dvije su osobe smrtno stradale, a još troje se bori za život nakon što je muškarac automobilom uletio među okupljene, a zatim krenuo u napad nožem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 Autom se zaletio u ljude pa ih napao nožem! Užasan napad kod sinagoge u Manchesteru... | Video: 24sata/Reuters

Prema svjedočenjima, auto se kretao “kaotično” prije nego što se zabio u vrata sinagoge. Čim je vozač izašao iz vozila, počeo je nasumično napadati ljude. Najprije je ubo muškarca za kojeg se vjeruje da je bio zaštitar, a potom je pokušao provaliti u samu sinagogu.

„Onog trena kad je izašao iz auta, počeo je bosti sve oko sebe. Pokušao je probiti vrata sinagoge i ući unutra“, ispričao je jedan očevidac.

Policija je brzo stigla na mjesto događaja. Naoružani policajci upozorili su napadača, no kako se nije zaustavio, otvorili su vatru. Muškarac je pogođen i srušio se, no pokušao je ponovno ustati, nakon čega je ponovno upucan. Preminuo je na mjestu događaja.

Sumnja na eksplozivnu napravu

Neposredno nakon pucnjave na mjesto je stiglo i vozilo pirotehničke službe. Očevici tvrde da je napadač imao „bombu“ i da je pokušavao aktivirati detonator. Policija je provela kontroliranu eksploziju, a istraga je u tijeku.

Greater Manchester Police proglasila je stanje PLATO – što znači da se incident tretira kao potencijalni teroristički napad. Kuće u blizini mjesta tragedije su pretražene.

Panika među vjernicima

U trenutku napada u sinagogi je trajala molitva. Vjernici su, predvođeni rabinom Danielom Walkerom, brzo evakuirani i sklonjeni na sigurno. „Ostao je miran i pomogao svima, pravi je heroj“, rekao je jedan od okupljenih.

Svjedoci navode da je napadač u više navrata nožem udarao po prozorima sinagoge pokušavajući provaliti unutra. „Nije odustajao, a onda su stigli policajci i pucali. Da nisu reagirali tako brzo, tragedija bi bila još veća“, ispričao je dostavljač koji se zatekao na mjestu napada.

Istraga u tijeku

Iako se službeno još uvijek ne govori o terorizmu, činjenica da je proglašeno stanje PLATO i da je angažirana protueksplozivna jedinica upućuje na ozbiljnost prijetnje.

Troje ranjenih građana nalazi se u bolnici i bore se za život. Identitet napadača zasad nije otkriven.