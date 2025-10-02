Obavijesti

News

Komentari 0
Panika među vjernicima

Ovo je napadač iz Manchestera: nožem napadao vjernike i pokušao upasti u sinagogu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je napadač iz Manchestera: nožem napadao vjernike i pokušao upasti u sinagogu
2
Foto: Facebook

Muškarac je pogođen i srušio se, no pokušao je ponovno ustati, nakon čega je ponovno upucan. Preminuo je na mjestu događaja

Strašan napad dogodio se u nedjelju ujutro ispred sinagoge u četvrti Crumpsall, u blizini Heaton Parka u Manchesteru, na najsvetiji dan židovskog kalendara. Dvije su osobe smrtno stradale, a još troje se bori za život nakon što je muškarac automobilom uletio među okupljene, a zatim krenuo u napad nožem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Autom se zaletio u ljude pa ih napao nožem! Užasan napad kod sinagoge u Manchesteru... 01:52
Autom se zaletio u ljude pa ih napao nožem! Užasan napad kod sinagoge u Manchesteru... | Video: 24sata/Reuters

Prema svjedočenjima, auto se kretao “kaotično” prije nego što se zabio u vrata sinagoge. Čim je vozač izašao iz vozila, počeo je nasumično napadati ljude. Najprije je ubo muškarca za kojeg se vjeruje da je bio zaštitar, a potom je pokušao provaliti u samu sinagogu.

„Onog trena kad je izašao iz auta, počeo je bosti sve oko sebe. Pokušao je probiti vrata sinagoge i ući unutra“, ispričao je jedan očevidac.

Policija je brzo stigla na mjesto događaja. Naoružani policajci upozorili su napadača, no kako se nije zaustavio, otvorili su vatru. Muškarac je pogođen i srušio se, no pokušao je ponovno ustati, nakon čega je ponovno upucan. Preminuo je na mjestu događaja.

Sumnja na eksplozivnu napravu

Neposredno nakon pucnjave na mjesto je stiglo i vozilo pirotehničke službe. Očevici tvrde da je napadač imao „bombu“ i da je pokušavao aktivirati detonator. Policija je provela kontroliranu eksploziju, a istraga je u tijeku.

STRAVA U MANCHESTERU Napadač na sinagogu u Britaniji je mrtav. Ubio dvoje, policija ga upucala: Imao je i eksplozive?
Napadač na sinagogu u Britaniji je mrtav. Ubio dvoje, policija ga upucala: Imao je i eksplozive?

Greater Manchester Police proglasila je stanje PLATO – što znači da se incident tretira kao potencijalni teroristički napad. Kuće u blizini mjesta tragedije su pretražene.

Panika među vjernicima

U trenutku napada u sinagogi je trajala molitva. Vjernici su, predvođeni rabinom Danielom Walkerom, brzo evakuirani i sklonjeni na sigurno. „Ostao je miran i pomogao svima, pravi je heroj“, rekao je jedan od okupljenih.

AUTOM SE ZALETIO U LJUDE FOTO UŽASA Prve fotografije s mjesta napada u Manchesteru
FOTO UŽASA Prve fotografije s mjesta napada u Manchesteru

Svjedoci navode da je napadač u više navrata nožem udarao po prozorima sinagoge pokušavajući provaliti unutra. „Nije odustajao, a onda su stigli policajci i pucali. Da nisu reagirali tako brzo, tragedija bi bila još veća“, ispričao je dostavljač koji se zatekao na mjestu napada.

Istraga u tijeku

Iako se službeno još uvijek ne govori o terorizmu, činjenica da je proglašeno stanje PLATO i da je angažirana protueksplozivna jedinica upućuje na ozbiljnost prijetnje.

Troje ranjenih građana nalazi se u bolnici i bore se za život. Identitet napadača zasad nije otkriven.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...
Ubio je oca, ranio majku i kćer. Bombom raznio obiteljsku kuću, prijetio da su i na Oktoberfestu!
DETALJI DRAME U MÜNCHENU

Ubio je oca, ranio majku i kćer. Bombom raznio obiteljsku kuću, prijetio da su i na Oktoberfestu!

Martin P. (57) je u srijedu ubio oca te ranio svoju majku i kćer. Zapalio je kuću pa ubio sebe. U poštanskom sandučiću ostavio je prijetnju. Tvrdio je da je postavio bombe na svjetski poznatoj manifestaciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025