Ovo je naslovnica New York Posta. Dijeli je i Bijela kuća

U jeku obnovljenih ambicija Donalda Trumpa za akvizicijom Grenlanda i otvorenog sukoba njegove administracije s vodećim medijskim kućama, jedan je ritual postao gotovo svakodnevan: glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, na svojim društvenim mrežama dijeli naslovnicu New York Posta.

Početkom 2026. godine, dok se Trump u Davosu hvalio strateškom važnošću Grenlanda, a njegova glasnogovornica prijetila tužbom CBS Newsu zbog mogućeg "nepoštenog" montiranja predsjednikovog intervjua, naslovnice Posta koje je Leavitt dijelila nudile su sasvim drugačiju sliku Amerike.

Umjesto priča o "autokraciji na pomolu" koje su dominirale u New York Timesu ili Washington Postu, Trumpov omiljeni tabloid isticao je pad cijena goriva, najnižu temeljnu inflaciju u pet godina i čvrstu ruku administracije prema curenju obavještajnih podataka.

Simbioza je postala savršena: Post kreira narativ o uspjehu, a Bijela kuća ga potom koristi kao dokaz legitimiteta svojih politika.

Foto: New York Post

Burna povijest ljubavi i mržnje

Odnos Donalda Trumpa i New York Posta desetljećima je bio složen, krećući se od uzajamnog obožavanja do otvorenog prijezira. Tabloid koji ga je stvorio kao medijsku zvijezdu nekretninskog svijeta osamdesetih, bio je i njegov najvjerniji saveznik tijekom prvog mandata.

Vrhunac te suradnje dogodio se u listopadu 2020., kada je Post objavio ekskluzivnu priču o laptopu Huntera Bidena, aferi koju su drugi mediji u početku odbacivali kao moguću rusku dezinformaciju.

Trump je tada slavio Post kao "svoje bivše 'gradske novine'".

No, idila nije potrajala. Samo dva mjeseca kasnije, nakon poraza na izborima, isti taj list na naslovnici ga je pozvao da prekine "mračnu šaradu" i prizna poraz, nazivajući ga "Kraljem Learom s Mar-a-Laga, koji urla o korupciji svijeta".

Hladan tuš stigao je i nakon kongresnih izbora 2022., kada je Post ismijao Trumpa karikaturom "Trumpty Dumpty" i sveo najavu njegove nove kandidature na kratku vijest pod naslovom:

"Čovjek s Floride daje objavu". Činilo se da je Rupert Murdochovo medijsko carstvo okrenulo leđa svom bivšem štićeniku.

Od "Doktrine Donroe" do medijskog štita

Ipak, s Trumpovim povratkom u Bijelu kuću 2025. godine, Post se vratio u ulogu ključnog saveznika. Ta veza oduvijek je bila dublja od puke podrške; Post je često bio inkubator za ideje koje bi Trump kasnije usvojio kao svoje.

Tako je, primjerice, skovan i pojam "Doktrina Donroe", aliteracija na Monroeovu doktrinu iz devetnaestog stoljeća, koja je trebala opisati Trumpovu ambiciju dominacije zapadnom hemisferom. Pojam se prvo pojavio na naslovnici Posta, da bi ga Trump godinu dana kasnije predstavio kao službenu politiku tijekom vojne operacije u Venezueli.

U drugom mandatu, ta je strategija postala još izraženija. Karoline Leavitt, najmlađa glasnogovornica Bijele kuće u povijesti, preuzela je ulogu glavne kustosice i distributerke sadržaja New York Posta. Njezina borba s medijima postala je legendarna, a Post joj služi kao platforma za napade na konkurenciju. Kada je zaprijetila CBS-u, Post je prenio njezinu poruku da "Amerikanci zaslužuju čuti predsjednika bez uredničkih intervencija".

Kada je New York Times pisao o Trumpovom umoru, Post je objavio dnevnike iz Ovalnog ureda koji pokazuju da predsjednik radi i do dvanaest sati dnevno.

