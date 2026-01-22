Aca influencer: Vučić iz Davosa snimio 'room tour' – kratki kreveti, IKEA stil i vuk na zidu!

Dok svjetski moćnici u Davosu raspravljaju o globalnoj ekonomiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je napraviti – nešto sasvim drugačije. Tijekom boravka u Švicarskoj uzeo je mobitel u ruke i svojim pratiteljima na Instagramu priredio pravi mali 'room tour'.

Vučić je otkrio da je smješten u Klostersima, mjestu udaljenom oko 20 kilometara od zračne luke, te da je na Svjetskom ekonomskom forumu već jedanaesti ili dvanaesti put. Ipak, naglasio je kako nikada nije odsjedao u samom Davosu.

- Jedna od boljih soba ovdje - rekao je predsjednik, ali odmah dodao da luksuza nema. Drvo, jednostavne linije i namještaj koji podsjeća na IKEA katalog. Ni kreveti ga nisu oduševili – malo su kraći, no barem nema pregrade pa se može ispružiti.

Posebno je pokazao improvizirani ormar s uredno posloženim košuljama, mali hladnjak i mogućnost da sam sebi skuha čaj. Na zidu slika vuka. Vučić je objasnio da te životinje često silaze s obližnjih brda, pa očito imaju svoje mjesto i u apartmanima.

Zavirili smo i u dnevni boravak. Tamo Vučić prima goste, drži radne materijale i knjige, među kojima se našla i ona o Winstonu Churchillu. Pokazao je i terasu, koju je proglasio najljepšim dijelom smještaja, ali uz malu ogradu – na minus pet baš i nije za ispijanje kave.

- Takve su sve kuće u Klostersima. Udobno, lijepo i jednostavno - poručio je u videu.

Na kraju je predsjednik otkrio da se već večeras vraća u Beograd. Uz emotivnu poruku priznao je koliko se raduje povratku u Srbiju i osjećaju kad ponovno sleti na beogradski aerodrom – trenutku, kaže, kada srce jače zakuca.

- Večeras završavamo svoj posao i odlazimo polako natrag za Srbiju. Ne mogu vam opisati koliko se radujem tom osjećaju, posebno kad ponovno sletite na beogradski aerodrom i kad vam srce zakuca jače što ste ponovno u domovini - poručio je Vučić svojim pratiteljima na kraju videa.