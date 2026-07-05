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POLICIJA GA TRAŽI

Ovo je navodno osumnjičeni za pucnjavu u centru Čakovca

Piše Veronika Miloševski,
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Ovo je navodno osumnjičeni za pucnjavu u centru Čakovca
Foto: eMeđimurje
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Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Portal Međimurske novine objavio je snimku incidenta

U centru Čakovca u subotu ujutro doogodila se pucnjava u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene. Incident se dogodio na parkiralištu ispred kluba Podroom, a policija intenzivno traga za počiniteljem.

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Kako piše portal eMeđimurje, za pucnjavu je osumnjičen Danijel T., koji je i dalje u bijegu. Policija njegov identitet zasad nije službeno objavila. Tijekom večeri potraga za bjeguncem usmjerena je na područje kod Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. Ondje je pronađen automobil kojim se osumnjičeni ranije koristio, no policija je potvrdila da vozilo nije u njegovu vlasništvu. Trenutačno nema konkretnih saznanja o njegovoj lokaciji, a potraga se nastavlja.

Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Portal Međimurske novine objavio je snimku incidenta. Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

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Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

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