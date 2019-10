Ovo je novi kalendar blagdana, 18. studenog je 'Dan sjećanja'

Na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković izrazio je žaljenje u svoje, ali i ime Vlade zbog štrajka u školama, a uvjeren je da za njega nije postojao opravdan, razuman i racionalan razlog. Naveo je kako je Vlada u mandatu provela obrazovnu reformu koja je važna za budućnost Hrvatske i konkurentnosti budućih generacija.

Plenkoviću je nedokučivo zašto su sindikati odbili ponuđenih četiri posto rasta plaća te naveo da Vlada pokazuje dobru volju i rješava materijalna i statusna prava. Za najavljeni cirkularni štrajk kaže da je "kreativna metodologija".

- Apeliram na sindikate, učitelje i profesore, da budu razumnu i racionalni. Vratimo se razgovoru i dijalogu - poručio je premijer.

Štrajk mu se čini "apsolutno nepotrebnim i isfabriciranim".

- Raditi štrajk kad Vlada nudi četiri posto, a traži se šest djeluje mi malo pretjerano. To nije volja za kompromisom nego volja za svojevrsnom opstrukcijom - ustvrdio je Plenković.

Na sjednici je predstavljeni novi državni praznici i spomendani. Plenković je najavio kako se ne povećava broj neradnih dana.

Novi stari dan državnosti bit će 30. svibnja, a premijer smatra da građene za taj datum vežu uspomene.

- Ideja je da u 2020., kad će biti 30 obljetnica tog prvog 30. svibnja, stvari stavimo na svoje mjesto, Vjerujemo da će 30. svibnja kao Dan državnosti dovesti do respekta hrvatskih građana prema državi - kazao je Plenković.

Uvodi se i novi blagdan, 18. studenoga. Bit će to Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na Dan žrtve Vukovara i Škabrnje. Ti dani bit će neradni. Ubuduće će se Dan neovisnosti obilježavati kao spomendan 25. lipnja. To su radni dani. Dan Hrvatskog sabora obilježavat će se 8. listopada. Spomendan postaje Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja i to 15. siječnja, a uvodi se i spomendan Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, 9. svibnja.

Vlada je u poslala u saborsku proceduru i izmjene o mirovinskom osiguranju i radu te još pet pripadajućih zakona. Izmjenama zakona uvaženi su zahtjevi referendumske inicijative "67 je previše" za koju je prikupljeno više od 700.000 potpisa građana.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju vraća​ se granica​ za starosnu mirovinu sa 67 na 65 godina te smanjuje penalizacija s 0,3 na 0,2 posto za svaki mjesec ranijeg umirovljenja. Ostalim izmjenama Vlada omogućava duži ostanak na tržištu rada i to za one koji žele i mogu raditi do 68. godine.