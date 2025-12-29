Obavijesti

News

Komentari 4
IMENOVALI MIŠKOVIĆA

Prisegnuo je novi šef Uskoka

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Prisegnuo je novi šef Uskoka
Foto: DORH

Svečanoj prisezi prisustvovali su i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec

DORH je na službenim stranicama objavio da je imenovan novi šef USKOK-a.

- U postupku koji je pokrenut za imenovanje ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Ivan Turudić, univ. spec. crim., odlukom od 23. prosinca 2025., a uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove pravosuđa te mišljenje Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, na tu je dužnost imenovao Svena Miškovića, zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, na vrijeme od četiri godine.

Foto: DORH

Sven Mišković je 29. prosinca 2025. svečano prisegnuo pred glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske na dužnost ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a na dužnost stupa 1. siječnja 2026.

- Svečanoj prisezi prisustvovali su i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec - objavili su iz DORH-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...
DESNICA U NEMOGUĆOJ MISIJI

Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...

Marko Perković Thompson na koncertu pozvao na legalno rušenje vlasti u Zagrebu, na izvanrednim ili redovnim izborima. Njegove poruke je podržao HDZ, ali u konstelaciji snaga, jedina opcija im ostaje referendum

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025