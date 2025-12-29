Prisegnuo je novi šef Uskoka

DORH je na službenim stranicama objavio da je imenovan novi šef USKOK-a.

- U postupku koji je pokrenut za imenovanje ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Ivan Turudić, univ. spec. crim., odlukom od 23. prosinca 2025., a uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove pravosuđa te mišljenje Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, na tu je dužnost imenovao Svena Miškovića, zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, na vrijeme od četiri godine.

Foto: DORH

Sven Mišković je 29. prosinca 2025. svečano prisegnuo pred glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske na dužnost ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a na dužnost stupa 1. siječnja 2026.

- Svečanoj prisezi prisustvovali su i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec - objavili su iz DORH-a.