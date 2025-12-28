SDP-ov šef Skupštine Zagreba o Thompsonu: Umjetno stvara problem i produbljuje podjele!

SDP je u Zagrebu u koaliciji s Možemo i zajednički čine većinu koja podržava gradonačlenika Tomislava Tomaševića. Predsjednik zagrebačke Skupštine je Matej Mišić koji je za 24sata žestoko komentirao poziv na rušenje vlasti od strane Marka Perkovića Thompsona koji je sinoć održao koncert u Areni. Gradska vlast nije dozvolila koncert danas zbog, po njima, protuustavnog pozdrava "Za dom spremni" u pjesmi Bojna Čavoglave.

- Domovinski rat obranio je Hrvatsku i njezinu slobodu, a temelji države jasno su i nedvosmisleno definirani Ustavom Republike Hrvatske. Ne vidim tko se i s kim danas još uvijek treba “boriti” oko toga. Takve izjave relativiziraju stvarne vrijednosti Domovinskog rata i pretvaraju ga u politički alat - kaže Mišić o Thompsonovom stavu da zagrebačka vlast svojim potezima udara na Domovinski rat i temelje hrvatske države.

A o porukama o komunistima i lijevoj sekti, Mišić kaže:

- O “komunistima” u ozbiljnoj politici nitko ne govori već godinama. Taj rječnik se redovito oživljava onda kada ponestane stvarnih argumenata. Tada se pokušava izmisliti neka krajnost kako bi se vlastita pozicija mogla definirati u odnosu na nju. To se radi isključivo u situacijama kada se umjetno stvara problem, s jasnim ciljem manipulacije i produbljivanja društvenih podjela, umjesto rješavanja stvarnih pitanja koja muče građane. Thompson nije rekao niti jednu riječ o krađi u zdravstvu, o državnom ispektoru u zatvoru, o malim mirovinama, femicidu, Bačićevim zakonima i slično.

- Marko Perković Thompson već je ranije bio politički angažiran, uključujući i članstvo u HSP-u, i današnja retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru. To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju - zaključuje Mišić. .