Obavijesti

News

Komentari 30
ŽESTOKI ODGOVOR

SDP-ov šef Skupštine Zagreba o Thompsonu: Umjetno stvara problem i produbljuje podjele!

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 4 min
SDP-ov šef Skupštine Zagreba o Thompsonu: Umjetno stvara problem i produbljuje podjele!
52
Zagreb: Obilježavanje početka radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Marko Perković Thompson već je ranije bio politički angažiran, uključujući i članstvo u HSP-u. To je njegovo pravo, ali onda treba reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o političkom djelovanju, kaže Mišić

SDP je u Zagrebu u koaliciji s Možemo i zajednički čine većinu koja podržava gradonačlenika Tomislava Tomaševića. Predsjednik zagrebačke Skupštine je Matej Mišić koji je za 24sata žestoko komentirao poziv na rušenje vlasti od strane Marka Perkovića Thompsona koji je sinoć održao koncert u Areni. Gradska vlast nije dozvolila koncert danas zbog, po njima, protuustavnog pozdrava "Za dom spremni" u pjesmi Bojna Čavoglave.

Prosvjednici su stigli pred stan Tomislava Tomaševića i najavili da će pjevati Thompsonove pjesme Prosvjednici su stigli pred stan Tomislava Tomaševića i najavili da će pjevati Thompsonove pjesme Prosvjednici su stigli pred stan Tomislava Tomaševića i najavili da će pjevati Thompsonove pjesme
52
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Domovinski rat obranio je Hrvatsku i njezinu slobodu, a temelji države jasno su i nedvosmisleno definirani Ustavom Republike Hrvatske. Ne vidim tko se i s kim danas još uvijek treba “boriti” oko toga. Takve izjave relativiziraju stvarne vrijednosti Domovinskog rata i pretvaraju ga u politički alat - kaže Mišić o Thompsonovom stavu da zagrebačka vlast svojim potezima udara na Domovinski rat i temelje hrvatske države. 

A o porukama o komunistima i lijevoj sekti, Mišić kaže:

- O “komunistima” u ozbiljnoj politici nitko ne govori već godinama. Taj rječnik se redovito oživljava onda kada ponestane stvarnih argumenata. Tada se pokušava izmisliti neka krajnost kako bi se vlastita pozicija mogla definirati u odnosu na nju. To se radi isključivo u situacijama kada se umjetno stvara problem, s jasnim ciljem manipulacije i produbljivanja društvenih podjela, umjesto rješavanja stvarnih pitanja koja muče građane. Thompson nije rekao niti jednu riječ o krađi u zdravstvu, o državnom ispektoru u zatvoru, o malim mirovinama, femicidu, Bačićevim zakonima i slično.  

Pokretanje videa...

Incident ispred stana gradonačelnika 01:05
Incident ispred stana gradonačelnika | Video: Luka Safundžić/24sata

- Marko Perković Thompson već je ranije bio politički angažiran, uključujući i članstvo u HSP-u, i današnja retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru. To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju - zaključuje Mišić. .

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'
THOMPSON U ARENI

Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'

Zagužvalo se nakon koncerta kada su posjetitelji krenuli kućama. Sve ipak nije moglo proći bez incidenata. Tako je jedna skupina pjevala 'ubij Srbina'
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025