'Ovo je ostvarenje mojih snova i dokaz da se sav trud isplatio'

Stvarno sam počašćena, sretna i ponosna jer je konkurencija na natjecanju bila ogromna, a sve cure zaista odlične. Velika mi je čast što su me odabrali za pobjednicu jer mi je to došlo kao kruna za sav trud koji sam uložila zadnjih godina obrazovanja u geofizici.

S osmijehom na licu govori nam osječanka Iva Lončar (22), studentica četvrte godine geofizike na zagrebačkom PMF-u, nakon pobjede na natjecanju MOL Grupe - Female Engineers MOL Programme (FEMP). U konkurenciji od preko stotinu djevojaka sa 41 sveučilišta, upravo ona i još dvije djevojke iz Pakistana i Slovačke pokazale su se najboljima u rješavanju dobivenih zadataka. Lončar je ovim ogromnim uspjehom osvojila MOL-ovu stipendiju od 3000 eura, ali i otvorena vrata za radno mjesto u naftnoj industriji u budućnosti.

Foto: Privatni album

Natjecanje je osmišljeno za studentice koje su u procesu stjecanja diplome u područjima geoznanosti, naftnog inženjeringa, kemije, petrokemije i drugih studija iz područja znanosti, tehnologije, inženjeringa i matematike (STEM). A cilj je potaknuti mlade žene na liderstvo i na njihov ulazak u energetsku industriju, kao području koje se tradicionalno smatra "muškim". Takva uključenost žena dio je šire orijentacije MOL Grupe prema inkluzivnosti i prihvaćanju različitosti. Iva nam pojašnjava kako je natječaj izgledao i što je sve trebalo napraviti do finala i za pobjedu.

- Prijave su počele u rujnu, a za prvi krug trebalo je poslati motivacijsko pismo i životopis. Nisam znala kakva je konkurencija ni kako se sve odvija, ali odlučila sam probati, nisam imala što za izgubiti. Došla sam do drugog kruga koji je bio online testiranje, test sastavljen od četiri dijela u kojem se ispitivala naša sposobnost pamćenja, logičko zaključivanje, matematičke, računarske operacije i snalaženje u nekoj stresnijoj situaciji s ograničenom vremenom. Nakon toga sam doša i do trećeg kruga, intervjua u INA-i na engleskom jeziku. I nakon toga sam ušla u finale, to je baš bila velika stvar. Svakim prolaskom sam bila baš sretna, ponosna i zadovoljna ishodom - priča nam Iva.

Foto: Privatni album

Finale je bilo u Budimpešti, trajalo je tri dana, a za pobjedu se borilo 11 djevojaka.

- Prvi dan su nas podijelili u tri internacionalne grupe, da oni vide kako ćemo se snaći u rješavanju zadatka s ljudima koje smo tek upoznali. Ja sam bila u grupi s još tri cure iz Pakistana, Slovačke i Mađarske. Dobili smo dva različita zadatka, key study, koji smo trebali grupno razviti. Prvi zadatk se odnosio na to da je, primjerice, MOL naišao na neki problem i trebali bi reorganizirati svoju proizvodnju. Bile su nam ponuđene tri opcije na kojima bi MOL trebao raditi i naš zadatak je bio istaknuti mane i prednosti za svaku opciju. Drugi zadatak je bio specifičniji, trebali smo razviti čitavu strategiju za primjer da MOL kreće u industriju metanola. Moja grupa je proglašena najboljom - pojašnjava nam Iva dodajući kako je nakon toga, drugi dan, uslijedila i individulno izlaganje.

- Imali smo izlaganje individualne prezentacije na temu koju smo dobili prije nekih mjesec dana, o benefitima rodne raznolikosti. Zanimljivo je što smo sve imale istu temu, ali obzirom da nam nisu dali nikakva dodatna uputstva, svaka od nas je potpuno drugačije i na svoj način pristupila temi. Jako sam se dala u to, baš sve od sebe - kaže ova studentica.

Pobjedi se potajno nadala i priželjkivala je, dodaje, a naposlijetku je to i ostvarila.

- Ne bih bila tužna ni da nisam pobjedila jer je već velika stvar za sve nas bila ući u finale. U tom trenutku nisam bila ni svjesna koliko će mi ta pobjeda lijepoga donijeti i kako mi zapravo mijenja cjelokupni put na koji dolazim. Ova pobjeda mi otvara nove vidike i nove šanse pri zaposlenju u naftnoj i plinskoj industriji, a svakako vidim da će mi omogućiti lakše zaposlenje u toj industriji, u grupaciji INA-MOL - ističe Iva.

A za studiranje na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i to na smjeru geofizike, "kriv" je jedan potres davne 2009. godine.

- Od malena sam skroz bila zainteresirana za geoznanosti, posebno za ono što se nalazi ispod površine zemlje. U ljeto 2009. bila sam s bakom i djedom u Vinjanima i tijekom nedjeljnog ručka se sve počelo tresti. Imala sam puno pitanja, što je to, zašto se dogodilo, a dobila sam odgovor da je to potres i ništa više od toga. Ja sam od tog trenutka odlučila saznati sve o tome i učiti više o tome i od tada, na prijelazu iz petog u šesti razred, ja sam točno znala da želim studirati geofiziku, točnije seizmologiju. Od tog trenutka sam odlučila slijediti svoje snove i ciljeve, što se upravo i događa - sa sjajem u očima priča nam Iva.

A Iva Lončar nije prva pobjednica ovog MOL-ovog programa iz Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu. Prošle godine ovu prestižnu titulu osvojila je njena kolegica, PMF-ova geofizičarka Iva Ćuk, danas zaposlenica INA-e, dok je 2016. godine pobjedila i studentica zagrebačkog Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Nikolina Petrović, danas također zaposlenica INA-e.

Iz MOL Grupe ističu kako nastoje privlačiti najbolje među najboljima i mladim stručnjacima omogućiti transparentan i otvoren put za karijeru, bez obzira na spol, prvenstveno gledajući stručnost, kako bi Grupa i njene članice napredovale sa svojim najvrjednijim resursom, onim koji stvara ljudski potencijal. Upravo zato INA je danas poslovni dom za dvije vrhunske mlade STEM-ovke, a vrata za ovogodišnju pobjednicu FEMP-a su svakako otvorena.