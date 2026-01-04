Politički analitičar i bivši hrvatski ambasador u Moskvi Božo Kovačević za Express se bavi ‘majkom svih pitanja’. Hoće li Rusija, nakon rata u Ukrajini, krenuti u vojni pohod na države članice EU i NATO-a
Ovo je pet povoda za rusku agresiju na Europu. Ali tu je i pet razloga zašto je neće biti...
Zbog očitog neuspjeha pokušaja da okupira cijelu Ukrajinu ruski predsjednik Putin morao je promijeniti deklarirane ciljeve svog osvajačkog pothvata. Učinio je to tako da je, uz već okupirani Krim, ukrajinske oblasti Donjeck, Luhansk, Zaporožje i Herson 2022. proglasio dijelovima Rusije. Kako nijedna od tih oblasti nije potpuno pod nadzorom ruske vojske, novi cilj rata je osloboditi one dijelove tih ukrajinskih teritorija koji su pod kontrolom Ukrajine. Takvim hokus-pokusom pokušao je osvajački rat prikazati kao obrambeni. No ako zemlja koja se voli smatrati vojnom velesilom ni nakon četiri godine ratovanja ne uspijeva uspostaviti rusku vlast nad navodno ruskim teritorijem, onda je opravdano posumnjati u to da je doista riječ o vojnoj velesili. Te sumnje u sve većoj mjeri opravdava i činjenica da Ukrajina dalekometnim projektilima uspijeva pogađati ciljeve duboko u unutrašnjosti međunarodno priznatog ruskog teritorija i da je izvela nekoliko spektakularnih diverzantskih akcija. Sve to navodi na zaključak da je Rusija doživjela poraz.
