Ovo je Plenkovićeva sramota. I zbog toga ga je njegov HDZ-ovac imao potrebu javno utješiti

"Ne nasjedajte na ovaj aktivizam. Ovo izvješće je neobjektivno i zato nebitno. Pisali su ga simpatizeri lijevih političkih opcija".

HDZ-ov saborski zastupnik Nikola Mažar zvučao je u svom komentaru na izvješće europske Unije za građanske slobode kao da želi utješiti svog premijera Andreja Plenkovića.

"Hrvatska ide naprijed, usprkos pokušajima da je se neopravdano svrsta među problematične", dodao je Mažar i Plenkoviću je odmah laknulo.

Ružna istina

Jer ružno je zvučalo to izvješće u kojem je Hrvatska svrstana zajedno s Bugarskom, Mađarskom, Slovačkom i Italijom u grupu zemalja koje se opisuje kao "demontažere" koji aktivno slabe vladavinu prava unutar EU-a.

Naročito je ružno zvučalo za premijera koji se ponosi svojom europskom politikom, kojemu je stalo do imidža u Europskoj uniji, koji želi biti rado viđen gost u Bruxellesu. A sad ga se opisuje kao "demontažera".

Nikola Mažar, inače potpredsjednik saborskog Odbora za pravosuđe, uložio je značajan napor kako bi odbacio izvješće za koje tvrdi da je "neobjektivno i zato nebitno". Objektivno je, kaže Mažar, jedino izvješće Europske komisije i to zato što, pazite sad, ono uzima u obzir službena izvješća "niza institucija i tijela", a u ovom izvješću o Hrvatskoj "nije sudjelovalo ni jedno od državnih i pravosudnih tijela".

Može li upravo to biti razlog zbog čega je ovo izvješće tako negativno?

Sigurno bi bilo "objektivnije" da su ga pisale hrvatske institucije.

Aktivističko i nebitno

Ovako, Mažar tvrdi da je u ovom izvješću sadržano samo viđenje Centra za mirovne studije, što bi stoga trebalo odbaciti kao neobjektivno. I aktivističko. I stoga nebitno. Jer su ga pisali "simpatizeri lijevih političkih opcija".

A ne službenici HDZ-ove administracije.

Mažar se čak nije trebao toliko truditi oko komentiranja ovog "nebitnog i neobjektivnog izvješća", jer hrvatski građani znaju sve o pravnoj državi, znaju sve o odnosu vlasti prema slobodi medija i nevladinom sektoru, odnosu HDZ-a i Domovinskog pokreta prema nacionalnim i seksualnim manjinama, prema kulturi, ustaštvu i antifašizmu, prema Ustavu, prema neovisnosti pravosuđa.

Stoga je njegov status imao primarni zadatak utješiti Plenkovića i oprati proeuropskog premijera od ove sramote.

Jer usporedba boli.

Grupa problematičnih

Hrvatska se našla u skupini zemalja koje su duboko problematične, neke od njih su razbijačice Europske unije, neke se odavno optužuje za suzbijanje vladavine prava i europskih vrijednosti, u nekim državama na vlasti je fašistička desnica, u nekima su vlade pod utjecajem Rusije, u svakoj od ovih država guše se mediji i suzbija nevladin sektor, u svakoj je duboko ukorijenjena korupcija.

A Hrvatska baštini svaki do simptoma.

Još više otkako je HDZ ušao u savez s Domovinskim pokretom.

Europski premijer

Hrvatska je, međutim, specifična u odnosu na ostale partnere u "demontaži" vladavine prava zbog toga što se na čelu njezine vlade nalazi uglađeni, proeuropski, umjereni diplomat, odani "briselski ćato", gotovo inventar Bruxellesa, rado viđen gost u europskim koridorima moći, prijatelj europskih birokrata, sljedbenik europske politike.

Ovo izvješće stoga je za Plenkovića veliki komad blata na izglancanim salonskim cipelama.

Hrvatski građani, praktički tri četvrtine onih koji u anketama ne podržavaju HDZ, osjećaju takvu vladavinu na svojoj koži, svatko na svoj način: kroz korupciju i kriminal, kroz politiziranje pravosuđa, kroz kršenje Ustava i rasplamsavanje desničarskog radikalizma, kroz političku kontrolu medija, kroz crnokošuljaške izgrede pod blagoslovom vlasti, kroz ženska, manjinska, ljudska prava i slobode...

Plenkoviću je problem kad se takva slika otvori prema Europi.

Zbog čega ga je Mažar utješio. "Ma ne nasjedajte na taj aktivizam. To je nebitno."

Nemojte vjerovati nevladinim organizacijama, "simpatizerima ljevičarskih opcija", vjerujte HDZ-ovoj vlasti. Ona će vam reći svoju istinu.