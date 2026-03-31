Ukrajina udara Rusiju tamo gdje ju najviše boli. Putin i ekipa sve teže izvoze naftu!

Ukrajina je prošlog tjedna izvela nisku filigranski preciznih udara na infrastrukturu u ruskoj Lenjingradskoj oblasti koja podupire ruski ratni stroj. Napadi na ruske luke duž baltičke obale blokirali su značajan dio ruskog izvoza nafte.

Ministarstvo obrane Ukrajine navodi koje su konkretne mete pogođene i što to znači za smanjenje ofenzivnih sposobnosti neprijatelja u okviru ukrajinskog ratnog plana.

KINEF, jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte

Dronovi su 26. ožujka pogodili postrojenja za destilaciju sirove nafte i dva velika spremnika u rafineriji KINEF (Kirishinefteorgsintez) u Kirišiju. U objektu je izbio veliki požar koji je gorio nekoliko sati prije nego što je stavljen pod kontrolu.

Važnost

Rafinerija u Kirišiju jedna je od tri najveće u Rusiji, s kapacitetom od oko 21 milijun tona godišnje, više od šest posto ukupne proizvodnje prerade u zemlji.

Posljedice

Napadi na postrojenja za destilaciju pogađaju „srce” rafinerije. Bez njih cijeli lanac daljnje obrade staje. To ne samo da ometa izvoz nafte, već izravno utječe i na opskrbu gorivom (dizel, zrakoplovno gorivo) za ruske snage.

Kompleks NOVATEK Ust-Luga

Ukrajina je 24. ožujka pogodila spremnike i pomorske utovarne krakove u kompleksu NOVATEK Ust-Luga. Ukrajinski dronovi prešli su udaljenost od 900 kilometara kako bi pogodili cilj.

Još jedan napad na objekt izveden je u noći na 29. ožujka, uz značajnu štetu i požar.

Ust-Luga služi kao glavni „ulaz/izlaz” za ruski izvoz na Baltičkom moru. Kao najveća ruska luka na Baltiku, jedan je od ključnih čvorišta preko kojih Rusija izvozi sirovu naftu i naftne derivate, uključujući i putem tzv. „sjene flote”.

Prošle godine Rusija je preko luke Ust-Luga izvezla više od 30 milijuna metričkih tona naftnih proizvoda.

Kompleks NOVATEK Ust-Luga prerađuje stabilni plinski kondenzat u proizvode više vrijednosti, uključujući naftu, kerozin i dizel za izvoz.

Oštećenje pomorskih utovarnih krakova kritično usporava ili potpuno zaustavlja utovar goriva za izvoz. To dovodi do izravnih gubitaka deviznih prihoda koji financiraju ratne napore.

Naftni terminal Transnjeft Primorsk

22. i 23. ožujka obrambene snage Ukrajine pogodile su infrastrukturu za utovar sirove nafte i skladišne kapacitete na naftnom terminalu Transneft Primorsk. Zabilježeni su gust dim i požar.

Riječ je o najvećoj luci za izvoz sirove nafte na baltičkoj obali, s kapacitetom do 60 milijuna tona godišnje.

Sustavni napadi na takve terminale prisiljavaju tankere na čekanje na sidrištu, povećavaju troškove osiguranja plovila i tjeraju Rusiju da traži složenije i skuplje načine za zaobilaženje oštećene infrastrukture.

Brodogradilište Vyborg

25. ožujka u brodogradilištu Vyborg pogođen je patrolni ledolomac Purga (Projekt 23550).

Ne radi se samo o ledolomcu, već o hibridnom vojnom brodu. Naoružan je topništvom i može nositi kontejnerske raketne sustave Kalibr ili Uran. Bio je namijenjen Obalnoj straži granične službe FSB-a.

Izgradnja i popravak plovila ove klase traje godinama. Onesposobljavanje Purge izravno u brodogradilištu predstavlja značajan udarac ruskim ambicijama kontrole Arktika i Baltičke regije.

Sustavno slabljenje Rusije

Jedan od ciljeva ukrajinskog ratnog plana jest uskratiti Rusiji ekonomske resurse potrebne za vođenje rata. U tom kontekstu, koordinirani napadi ukrajinskih obrambenih snaga na naftnu infrastrukturu u Lenjingradskoj oblasti proizvode tri ključna učinka:

Ekonomski — blokiranje izvoza nafte i naftnih derivata preko Baltičkog mora uskraćuje ruskom proračunu milijarde dolara koje se izravno pretvaraju u rakete i streljivo;

Logistički — uzrokuju se nestašice goriva za ruske vojne snage;

Tehnološki — uspješni napadi na udaljenostima većim od 900 km ukazuju na nesposobnost ruskih sustava protuzračne obrane da zaštite ključnu infrastrukturu čak i duboko u pozadini;

Time se regija Baltičkog mora iz „sigurnog čvorišta” pretvorila u zonu visokog rizika za Rusiju. Sustavno uništavanje naftne infrastrukture putem dubinskih udara iscrpljuje resurse neprijatelja i stvara dugoročne prepreke obnovi njegovog vojnog potencijala.