Zelenski predložio uskrsno primirje, Rusija ga odbila

Volodimir Zelenski je ranije rekao da su ukrajinski saveznici "signalizirali" Kijevu mogućnost smanjenja napada dugog dometa na ruski naftni sektor zbog rasta globalnih cijena energije, a ukrajinski predsjednik je potom u ponedjeljak poručio da je Ukrajina spremna na to ako Rusija prestane napadati ukrajinski energetski sustav.

Zelenski je rekao da je Kijev otvoren za uskrsno primirje.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov jasno je dao do znanja da je Moskva skeptična prema ponudi ukrajinskog predsjednika, iako je Kijev posljednjih dana više puta napao rusku baltičku luku Ust-Luga.

"U Zelenskijevim izjavama koje smo pročitali nismo vidjeli nikakvu jasno formuliranu inicijativu vezano uz uskrsno primirje", rekao je Peskov novinarima.

"Zelenski mora preuzeti odgovornost i donijeti odgovarajuću odluku kako bismo postigli mir, a ne samo primirje", dodao je Peskov i upozorio da će cijena mira za Kijev biti veća što Zelenski bude više odugovlačio.