Rusija: Ne dajte Ukrajini zračni prostor, spremni smo na sve!

Rusija će odgovoriti ako druge zemlje budu dopustile Ukrajini da koristi njihov zračni prostor za napade dronovima na ruske baltičke luke, kazao je Kremlj u utorak. Ukrajina je u proteklom mjesecu pojačala napade na rusku infrastrukturu za izvoz nafte, pokrenuvši svoje najžešće napade dronovima u četverogodišnjem ratu na baltičke luke Ust-Luga i Primorsk.

„Ako se bude davao zračni prostor za provođenje neprijateljskih, terorističkih aktivnosti protiv Ruske Federacije, to će nas prisiliti da izvučemo odgovarajuće zaključke i poduzmemo odgovarajuće mjere“, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Dodao je da ruska vojska pomno prati i analizira razvoj događaja i daje preporuke koje Kremlj provjerava.

Peskov je rekao da su u tijeku radovi na osiguranju sve ključne infrastrukture, ali objekti ne mogu biti 100 posto zaštićeni od „terorističkih napada“.

Vojske Estonije i Latvije rekle su da su u noći na utorak zamijetile stranu aktivnost dronova blizu njihove granice s Rusijom, što je najnoviji u nizu sličnih incidenata na istočnom krilu NATO-a.

Estonske obrambene snage kazale su u priopćenju u utorak da su detektirale "potencijalno opasnu zračnu aktivnost" unutar i izvan svog zračnog prostora tijekom noći.

„Poslana je preventivna obavijest o prijetnji“, a prijetnje su u međuvremenu prošle, dodali su.

„Vrlo je vjerojatno da se radilo o ukrajinskim dronovima koji su zalutali“, rekao je pukovnik Uku Arold, glasnogovornik estonskih obrambenih snaga, za estonsku javnu televiziju ERR.

Vlasti nisu odgovorile na zahtjev za komentar.

Ostaci najmanje jednog drona pronađeni su u estonskom okrugu Tartu, a istražuju se i drugi nalazi, prema ⁠ERR-u.

Latvijske nacionalne oružane snage rekle su u odvojenom priopćenju da su u ponedjeljak navečer otkrile stranu bespilotnu letjelicu u blizini latvijsko-ruske granice. Letjelica nije ušla u latvijski zračni prostor, dodaje se.

Ukrajina je posljednjih tjedana pojačala napade dronovima na ruske rafinerije nafte i izvozne rute, neke blizu ruske granice s baltičkim zemljama i Finskom, u pokušaju da oslabi ratno gospodarstvo Moskve.

„Posljednjih tjedana Ukrajina je napala ruske naftne luke u Finskom zaljevu s više od 2500 dronova“, rekao je finski premijer Petteri Orpo na konferenciji za novinare, dodajući da ništa ne sugerira da se Finska suočava s izravnom vojnom prijetnjom.

Zalutali ukrajinski dron srušio se u nedjelju u Finskoj, što je prvi put da se rusko-ukrajinski rat proširio na finsko tlo. Policija je u ponedjeljak izjavila da se čini da je dron nosio neeksplodiranu bojevu glavu.

Finske obrambene snage i granična straža pojačale su svoju pripravnost zbog ukrajinskih napada u Rusiji u protekla dva tjedna, rečeno je u utorak.