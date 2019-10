Ovo je posljednja slika Jerryja: Stajao je ispred kuće neke žene

Dobili smo posljednju fotografiju bika Jerryja koji danima uporno bježi policiji, lovcima i svom vlasniku.

Fotografija neuhvatljive životinje snimljena je u subotu u 23 i 30 u Sadinama, poviše Rudina, a snimio ju je nitko drugi nego Ivan Božić, Jerryjev vlasnik.

'Bio je u dvorištu od jedne gospođe'

- Zvala me policija sinoć u 11 sati, govore mi da bik stoji ispred kuće od neke gospođe. Mislio sam da me neko zeza, a kad sam došao, on je stvarno stajao tamo. Kad sam ga posvijetlio svjetlom od auta, on je pobjegao u brdo. Žao mi je što je u bijegu jer je sada prepušten sam sebi - kaže nam Božić kojemu više uopće nije krivo što mu je bik pobjegao.

Koliko uopće Jerry vrijedi, pitamo ga.

- Inače oko dvije tisuće eura, ali sada mi je neprocjenjiv - spremno odgovara vlasnik.

- Jerry će ostati na slobodi. Svi smo mi Jerry! Kad je već uspio izmigoljiti sigurnoj smrti, sigurno će ostati na životu. Imat će hotel s pet zvjezdica po Dalmatinskoj zagori - rekao nam je nasmijani Božić.

Bijeg u brdo

Okretni bik Jerry već danima, dakle, izbjegava klaonički noć, a sinoć je opet umaknuo hvatačima. Kako nam je potvrdio mesar Petar Skejo, bika su sinoć uspjeli okružiti, ali je Jerry odlučio pobjeći dalje u brda.

- U po noći su ga u zamku stavili, ali nisu ga fizički uhvatili. Ušao je u obor, ali je uspio opet izmigoljiti i sad mu se opet gubi trag. Otišao je gore na sjever u Rudinama. Prije je bježao zapadno, a sad je otišao gore, na više brdo - kaže nam Skejo.

Jerryjeva odiseja

Podsjetimo, Jerryjeva odiseja traje od petka popodne. Tada je odlučio da smrt u kaštelanskoj klaonici nije za njega i dao je petama vjetra. Splitska policija je preko vikenda upozoravala građane koji ugledaju bika da se ne približavaju nego da odmah zovu policiju.

U subotu je i dalje trajala potraga, a znalo se jedino da je pobjegao u smjeru šume iznad naseljenog dijela Rudina. U potragu je bila uključena policija, lovačka udruga iz Kaštela i djelatnici veterinarske stanice.

Jednostavno ne znam kako se to dogodilo, očigledno je čista snaga pobijedila tehnologiju, bio je u šoku Petar Skejo, vlasnik moderne klaonice u Kaštel Starom iz koje se Jerry iskobeljao.

- Uz svu tehnologiju i uz sve što imamo u klaonici, sirova snaga je pobijedila i on je uspio naći put prema izlazu i slobodi. Valjda je njegova volja za životom presudila. Tu na klaonici sve ide linijski, po špranci, i prije njega je ovuda prošlo dosta životinja, a on je jedini uspio naći izlaz. Svima nam je to neobjašnjivo. U čudu smo kako je pobjegao - kaže nam Skejo koji mu je i nadjenuo nadimak.

- Bik od 650 kilograma nema imena, samo veterinarsku markicu, ali nekako bi mu baš pristajao nadimak Jerry - kazao nam je mesar koji je, eto, ostao praznih ruku. Ipak, i on smatra da bi bik morao ostati na životu.

Sretno, Jerry!

