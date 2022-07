Potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković bio je gost Dnevnika N1 televizije. Govorio je i Pelješkom mostu.

- Sve je spremno, već je odrađen i tehnički pregled i u utorak će se po planu otvoriti most i dio pristupnih cesta. Bit će lijepa ceremonija. Građani će u utorak moći doći prošetati mostom, a uvečer će biti i ceremonija. Svi će moći svjedočiti najvećem događaju u posljednjih sto godine. Svi smo zadovoljni, napravljen je dobar posao - kaže Butković.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako smo se provozali Pelješkim mostom

Na pitanje koliko je vremena potrošio na ovaj projekt, kaže kako je nebrojeno puta bio na mostu tijekom gradnje.

- U mandatu Vlade Andreja Plenkovića donijete su ključne odluke oko mosta. Imali smo problema, trebalo je sve uskladiti. Zadesila nas je i korona koja je manjim dijelom utjecala na gradnju mosta, ali imali smo izazova. Najveći je bio situacija s BiH, ali i ona je riješena još 2007. kad smo prihvatili sve što je BiH tražila, ali to je bio ključni trenutak kad je EK mogao zaustaviti gradnju. Tu je premijer odigrao ključnu ulogu, tvrdili smo da se most gradi na hrvatskom teritoriju, da je 500 metara od crte razgraničenja… Ali da ne dužim, nakon svih Scila i Haribdi, došli smo do kraja. Pokazali smo da možemo velike infrastrukturne projekte, uz pomoć EU sredstava… Moram zahvaliti HC-u - kaže Butković.



Usprkos brojnim skepticima, Pelješki most došao je do kraja, a ministar kaže kako je činjenica je kriza 2009. kada RH još nije bila članica EU-u nisu mogla osigurati sredstva.

- Ovo je projekt koji ujedinjuje, spaja, daje nadu u bolje sutra. Pokazali smo da smo ozbiljna država. Tu ne stajemo, gradit ćemo i dalje, ali Pelješki most ima tu posebnu dimenziju, nadstranačku, ona je iznad svega - kaže Butković objašnjavajući da je ovime nakon 300 godina ponovno spojeno hrvatsko kopno i da je to važnije od drugih stvari.

Na pitanje što je s nastavkom autoceste prema Dubrovniku, Butković kaže kako je to skup projekt i sada se radi projekt.

- EU više nije sklona financiranju cestovnih projekata. Sad se koncentriramo na željeznicu - kaže ministar, ali uvjerava da će do spajanja ostatka kopna doći te da je to i dalje prioritet.



- Mostarine nema, ni sada ni u budućnosti. To je od početka tako definirano, zato je projekt i dobio europsko financiranje. Sve sreća je da je most i sav čelik nabavljen prije ove krize. Da smo sad išli graditi Pelješki most, mislim da od onih 2 mlrd kuna bi ga uspjeli sagraditi s pet mlrd kuna. To smo na vrijeme odradili, imali smo sreće. Povećanja cijene mosta neće biti. Bit će nekog povećanja cijene pristupnih cesta koje se grade, radi se o 20, 30 milijuna eura na ukupan iznos, ali imamo sredstva i sve će biti u roku - kaže ministar.

