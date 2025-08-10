Ovo je Putinova prednost: 'Dat ću dio zemlje, za dio Ukrajine...'

Trumpova administracija je od 6. kolovoza na čak četiri različita načina opisala navodne zahtjeve ruskog predsjednika Vladimira Putina za prekid vatre u Ukrajini.

Iako točni detalji ostaju nejasni, njemački Bild je prošle subote objavio kako je zapravo američki posebni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff pogrešno shvatio Putinov zahtjev. Tu je preneseno traženje da se Ukrajina povuče iz ostatka Zaporiške i Hersonske oblasti, uz ostatak Donjecke oblasti, a Rusi bi se povukli iz okupiranih Zaporiške i Hersonske oblasti. Druga greška u komunikaciji, piše Bild, je navodni Putinov prijedlog za prekid napada na energetsku infrastrukturu kao i korištenje oružja dugog dometa. Witkoff je to navodno protumačio kao opći prekid vatre koji bi ograničio vojne aktivnosti na frontu.

Naime, Wall Street Journal (WSJ) izvijestio je da su europski dužnosnici upoznati s razgovorom i rekli kako je američki predsjednik Donald Trump, rekao ukrajinskim i europskim dužnosnicima da će se Putin povući u zamjenu za drugi teritorij. No prema WSJ-u, Witkoff je povukao Trumpovu izjavu.

Europski vođe navodno su zamolili Witkoffa da dodatno pojasni Putinov zahtjev, a on je tada rekao kako je "jedina ponuda" na stolu bila da se Ukrajina jednostrano povuče iz Donjecke oblasti u zamjenu za primirje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sve je odbio.

Naime, jedini element Putinovih želja, prema svim verzijama, ostaje zahtjev da se Ukrajina povuče iz neokupiranih područja Donjecke oblasti. Ako bi to i učinili, napustili bi svoju glavnu liniju obrane koja se drži još od 2014. Jamstva, da se borbe neće nastaviti, nema. Prema pisanju američkog neovisnog Instituta za rat, ondje se nalazi 'pojas tvrđava' koja je značajna prepreka trenutačnom putu Rusije prema zapadu Ukrajine.

- Predaja ostatka Donjecke oblasti kao preduvjeta za prekid vatre bez obveze konačnog mirovnog rješenja iznimno bi dobro pozicionirala ruske snage da obnove svoje napade pod povoljnijim uvjetima, izbjegavajući dugu i krvavu borbu za teritorij - Piše Institut za rat.

S druge strane, ruski mediji skorašnje pregovore Putina i Trumpa na Aljasci vide kao svoju pobjedu.

- Hitnost je prednost za Putina. Ako drugi krug pregovora propadne, on ne gubi ništa. Ruska vojska može jednostavno nastaviti napredovati dok se ukrajinska fronta ne slomi ili do sljedeće mirovne inicijative sa SAD-om - pišu Rusi. 