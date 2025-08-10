Obavijesti

SASTANAK NA ALJASCI

Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili

Piše Filip Sulimanec,
Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili
Foto: Oleksandr Ratushniak

Ukrajinski „prsten tvrđava“ ili „pojas utvrda“ u Donjeckoj oblasti odnosi se na mrežu snažno utvrđenih gradova i obrambenih položaja koje je Ukrajina uspostavila kako bi zaustavila rusko napredovanje.

Iako detalji o prijedlogu za prekid vatre kojeg će 15. kolovoza na Aljasci Trump predložiti Putinu cure na kapaljku jasno je da bi ruski vođa mogao dobiti nove teritorije bez ispaljenog metka. Nakon mjeseci fantomskih pregovora, Putin je spremno prihvatio poziv, a teško je zamisliti scenarij u kojem Ukrajina ne izlazi poražena. Prvi nacrt prijedloga, koji stiže od Trumpovog izaslanika Stevea Witkoffa, predviđa da Ukrajina preda preostale dijelove Donjecke i Luganske oblasti u zamjenu za prekid vatre, piše CNN.

Putin je promicao ideju osvajanja teritorija bez borbe i pronašao voljnog primatelja u liku Witkoffa, koji je i ranije pokazivao opušten odnos prema ukrajinskom suverenitetu. Rusija je blizu okruženja ključnih gradova u Donjeckoj oblasti Pokrovska i Kostjantinivke i možda će u nadolazećim tjednima učinkovito staviti ukrajinske postrojbe koje ih brane pod opsadu. Predaja tih dvaju gradova možda bi ionako bila potez na koji bi se Kijev odlučio kako bi sačuvao ljudstvo u mjesecima koji dolaze.

GORI RAFINERIJA Ukrajinci udarili duboko u Rusiji. Gori Saratov
Ukrajinci udarili duboko u Rusiji. Gori Saratov

Ostatak Donjecke oblasti, ponajprije gradovi Kramatorsk i Slovjansk znatno je teži slučaj. Tisuće civila ondje i dalje žive, a Moskva bi s oduševljenjem dočekala prizore evakuacije stanovništva i ulaska ruskih trupa bez ispaljenog metka.

Poseban problem za Kijev, osim same činjenice da neprijatelju predaju teritorij je i gubitak obrambenog sustava tvrđava i rovova na kojima su marljivo radili od 2014. godine. Pojas tvrđava kako ga zovu, sastoji se od četiri grada i drugih mjesta koja se protežu od sjevera prema jugu preko 48 kilometara duž autoceste H-20 Kostantinivka-Slovjansk u Donjecku i pokazala se preprekom ruskim teritorijalnim ambicijama od 2014. godine.

Ukrajinski „prsten tvrđava“ ili „pojas utvrda“ u Donjeckoj oblasti odnosi se na mrežu snažno utvrđenih gradova i obrambenih položaja koje je Ukrajina uspostavila kako bi zaustavila rusko napredovanje. Gradovi poput Kramatorska, Slovjanska, Kostjantinivke, Druzhkivke i Pokrovska čine jezgru te obrambene linije.

Ukrainian servicemen attend a training between combat missions at a training ground in Kharkiv region
Foto: Oleksandr Ratushniak

Ova područja su pretvorena u čvrste točke otpora s rovovima, minskim poljima, urbanim barikadama i topničkom podrškom. Pojas utvrda igra ključnu ulogu u obrani preostalog dijela Donjecke oblasti pod ukrajinskom kontrolom te služi i kao logistička i zapovjedna baza. Ruske snage trenutačno pokušavaju probiti tu liniju, posebno oko Pokrovska i Kostjantinivke, kako bi dublje prodrle u Donbas.

Trump je rekao da će mirovni pregovori na Aljasci 15. kolovoza vjerojatno raspravljati o "nekoj razmjeni teritorija". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više je puta odbacio ovaj potez, pozivajući se na ukrajinski Ustav, ali izvješće ISW-a ocrtava njegove implikacije na bojnom polju.

