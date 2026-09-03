Ovo je ruski odgovor na njemačko zatvaranje Ruskog Doma i konzulata u Berlinu

Ruska vlada zatvorit će podružnice njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe Instituta diljem zemlje, izjavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i dodao da je taj potez odgovor na planirano zatvaranje Ruskog doma u Berlinu, prema novinskoj agenciji Interfax.

Njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci Leipzig pronađen dron natovaren eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju, a tragovi vode čak i do Srbije.

Goethe-Institut ima glavnu rusku podružnicu u Moskvi, kao i kulturne centre u Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu.

"Naravno da će biti zatvoren nakon što je naš kulturni centar protjeran odande", rekao je Lavrov na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku.

Njemačka je svjesno prihvatila da će potez protiv Ruskog doma zapravo označiti kraj njezine kulturne prisutnosti u Rusiji, rekao je.

Unatoč svim napetostima sa Zapadom zbog ruskog rata protiv Ukrajine, institut je uspio nastaviti s radom, rekao je Lavrov. Goethe-Institut jedna je od posljednjih njemačkih institucija koje još uvijek djeluju u Rusiji.

Rusija je brojne zaklade i organizacije proglasila "nepoželjnima", efektivno im zabranivši rad. Prethodnog dana, rusko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je otpravnika poslova njemačkog veleposlanstva u Moskvi kako bi prosvjedovalo protiv sankcija Berlina nakon otkrića drona koji je nosio eksploziv na aerodromu Leipzig/Halle. Ministarstvo je priopćilo da je diplomat pozvan zbog "berlinskih antiruskih postupaka i izjava njemačkog vodstva".

Ruska strana odbacila je ono što je opisala kao neutemeljene optužbe o ruskoj umiješanosti u incident na aerodromu Leipzig. "Berlin se upustio u otvorenu provokaciju usmjerenu na potkopavanje rusko-njemačkih odnosa", navodi se u izjavi ministarstva, uz upozorenje da će se postupci njemačke vlade suočiti s oštrim odgovorom. Rusija je najavila daljnje protumjere. Među mogućim koracima je zatvaranje njemačkog generalnog konzulata u Sankt Peterburgu. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt i ministar vanjskih poslova Johann Wadephul ovog su tjedna okrivili Rusiju za incident s dronom početkom kolovoza i najavili kaznene mjere. Wadephul je rekao da će, između ostalog, biti zatvoren ruski konzulat u Bonnu.