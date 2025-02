Ovo je šefica Trumpovog ureda za vjeru: Prvog muža ostavila, drugog varala pa krala novac

Donald Trump ponovno je uzburkao duhove, posebice unutar kršćanske zajednice, imenovanjem kontroverzne televanđelistice Paule White-Cain na čelo novoosnovanog Ureda za vjeru Bijele kuće. Ovo imenovanje izazvalo je val kritika, a mnogi kršćanski vođe, uključujući i konzervativne evangelike, otvoreno su izrazili svoje nezadovoljstvo i zabrinutost.

Foto: Bob Karp

Zagovornica "Teologije Prosperiteta"

Paula White-Cain, 58-godišnja pastorica megacrkve s Floride, poznata je po svojoj dugogodišnjoj povezanosti s Donaldom Trumpom, kojem je služila kao duhovni savjetnik. Njezina veza s Trumpom datira još iz 2002. godine, kada ju je tadašnji biznismen kontaktirao nakon što je gledao njezinu televizijsku emisiju "Paula White Today". White-Cain je također bila savjetnica u Bijeloj kući tijekom Trumpovog prvog mandata i održala je uvodnu molitvu na njegovoj inauguraciji 2017. godine.

Međutim, ono što izaziva najveće kontroverze jest njezino zagovaranje "teologije prosperiteta". Ova teološka doktrina uči da Bog nagrađuje istinski vjerne materijalnim bogatstvom i osobnim uspjehom. Kritičari, uključujući i mnoge evangelike, smatraju da je ovo učenje heretičko i da iskorištava ranjive vjernike, okrivljujući financijske probleme za nedostatak vjere. The New York Times je izvijestio da mnogi kršćani smatraju teologiju prosperiteta oblikom hereze.

Foto: MPI04/Capital Pictures

Kritike i Optužbe za Herezu

Imenovanje Paule White-Cain izazvalo je oštre reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su je kršćanski vođe i komentatori javno prozvali heretikom. Scott Ross, voditelj i samoprozvani "pravoslavni kršćanin", nazvao je ovaj potez "gnjusnim", tvrdeći da White-Cain propovijeda hereze "Riječi vjere" i "Evanđelja prosperiteta", koje su, prema njegovim riječima, u potpunosti suprotne autentičnom kršćanstvu. Optužio ju je i za iskrivljavanje Evanđelja radi profita, ukazujući na njezin životni stil i prošle kontroverze. Konzervativni komentator Jon Root, inače podržavatelj Trumpa, izjavio je da je ovo "najgora odluka koju je predsjednik Trump donio otkako je preuzeo dužnost". Christian podcast voditelj John Mason upozorio je da Trumpova odluka pokazuje nerazumijevanje kršćanske doktrine.

Trump je potpisao izvršnu naredbu o osnivanju Ureda za Vjeru, navodeći da je cilj zaštititi vjerske slobode Amerikanaca i zaustaviti "antikršćansko naoružavanje vlade".

Ured bi trebao surađivati s državnom odvjetnicom Pam Bondi u borbi protiv diskriminacije kršćana. Bijela kuća je objavila da će White-Cain služiti kao posebna vladina zaposlenica i viša savjetnica u novoosnovanom uredu.

Foto: PROFIMEDIA

Prošle Kontroverze i Osobni Život

Paula White-Cain bila je predmetom istrage Senata zbog korištenja novca izuzete od poreza za financiranje luksuznog života, uključujući privatni zrakoplov i vilu. Trenutno je u braku s Jonathanom Cainom, gitaristom benda Journey, što je njezin treći brak. Prvog muža je ostavila, drugog je varala pa ga je isto napustila, a onda se spetljala s gitaristom benda Journey. Kako pišu američki mediji, istraživali su je zbog 'Ponzijeve šeme', investicijske prevare i korištenja novca benda. Navodno je pronevjerila stotine tisuća dolara. Njezine prošle kontroverze, uključujući i molitve za pobačaje "svih sotonskih trudnoća", dodatno su potaknule kritike.

Unatoč brojnim kritikama, Bijela kuća brani imenovanje Paule White-Cain, nazivajući je "borcem za vjersku slobodu". Ostaje za vidjeti kako će se njezin mandat odraziti na američko društvo i hoće li ovo imenovanje produbiti podjele unutar kršćanske zajednice.

Paula Michelle White-Cain (rođena Furr) rođena je 20. travnja 1966. u Tupelu, Mississippi. Njezini roditelji, Myra Joanelle i Donald Paul Furr III, bili su vlasnici trgovine igračkama i obrtom. Njezin otac počinio je samoubojstvo kada je imala pet godina, a njezina majka postala je alkoholičarka. White-Cain tvrdi da je bila fizički i seksualno zlostavljana od svoje pete do trinaeste godine.

Preobratila se na kršćanstvo 1984. godine. Ubrzo nakon toga, tvrdila je da je imala viziju od Boga da propovijeda evanđelje. Godine 1985. udala se za Deana Knighta, s kojim ima sina. Razveli su se 1989. Godine 1990. udala se za Randyja Whitea, a 1991. su zajedno osnovali Without Walls International Church. Razveli su se 2007. godine. Godine 2015. udala se za Jonathana Caina, klavijaturista rock benda Journey.

White-Cain je autorica brojnih knjiga, uključujući He-Loves-Me, He-Loves-Me-Not: What Every Woman Needs to Know About Unconditional Love, But Is Afraid to Feel, Simple Suggestions for a Sensational Life, i Dare to Dream: See Yourself as God Sees You.