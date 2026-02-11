Obavijesti

News

Komentari 5
POLICIJA ISTRAŽUJE MOTIV

SMS koji je policija poslala kad je počeo masakr u Kanadi: 'Osumnjičena je u haljini...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
SMS koji je policija poslala kad je počeo masakr u Kanadi: 'Osumnjičena je u haljini...'
1
Foto: Društvene mreže

Stanovnici su upozoreni da ne prilaze školi i da se zatvore u domovima i uredima dok policijske snage ne osiguraju područje...

Admiral

Najmanje deset ljudi, uključujući i napadača, ubijeno je u masovnoj pucnjavi u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi. Napad se dogodio u utorak oko 13:30 po lokalnom vremenu, a policija je odmah reagirala kako bi spriječila dodatnu štetu.

Prema službenim podacima, šest tijela pronađeno je u školi, jedna osoba je preminula na putu do bolnice, a još dva tijela pronađena su u obližnjoj kući koja se povezuje s napadom. Identitet napadača još nije službeno potvrđen, ali policija je građanima poslala hitnu SMS poruku u trenutku napada s opisom osumnjičenog – kao žene tamne kose u haljini.

Foto: Društvene mreže

Stanovnici su upozoreni da ne prilaze školi i da se zatvore u domovima i uredima dok policijske snage ne osiguraju područje. Detalji o stradalima još se prikupljaju, a policija nije otkrila njihove identitete niti dob.

Lokalni svećenik izjavio je da su scene nakon pucnjave bile vrlo teške, a mnoge obitelji još s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim najbližima. Prema informacijama koje nisu potvrđene od strane vlasti, među žrtvama nalaze se i djeca.

GRADIĆ POD OPSADOM UŽAS U KANADI Pucnjava u srednjoj školi: 10 mrtvih, identificirana napadačica...
UŽAS U KANADI Pucnjava u srednjoj školi: 10 mrtvih, identificirana napadačica...

Policija je prvu dojavu o napadu zaprimila oko 13:20 sati, a prve intervencijske ekipe stigle su na mjesto događaja unutar dvije minute. Motiv napada još nije poznat, a na društvenim mrežama pojavile su se neutvrđene informacije o okolnostima napada koje vlasti zasad ne potvrđuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji
IZMISLILA NAPAD U ZAGREBU

Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časnu sestru optužili su za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a policija je u istrazi otkrila da je časna sama kupila nož, u čemu su je snimile kamere, a optužnicu temelje i na njenom potpunom priznanju.
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026