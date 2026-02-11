SMS koji je policija poslala kad je počeo masakr u Kanadi: 'Osumnjičena je u haljini...'

Najmanje deset ljudi, uključujući i napadača, ubijeno je u masovnoj pucnjavi u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi. Napad se dogodio u utorak oko 13:30 po lokalnom vremenu, a policija je odmah reagirala kako bi spriječila dodatnu štetu.

Prema službenim podacima, šest tijela pronađeno je u školi, jedna osoba je preminula na putu do bolnice, a još dva tijela pronađena su u obližnjoj kući koja se povezuje s napadom. Identitet napadača još nije službeno potvrđen, ali policija je građanima poslala hitnu SMS poruku u trenutku napada s opisom osumnjičenog – kao žene tamne kose u haljini.

Foto: Društvene mreže

Stanovnici su upozoreni da ne prilaze školi i da se zatvore u domovima i uredima dok policijske snage ne osiguraju područje. Detalji o stradalima još se prikupljaju, a policija nije otkrila njihove identitete niti dob.

Lokalni svećenik izjavio je da su scene nakon pucnjave bile vrlo teške, a mnoge obitelji još s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim najbližima. Prema informacijama koje nisu potvrđene od strane vlasti, među žrtvama nalaze se i djeca.

Policija je prvu dojavu o napadu zaprimila oko 13:20 sati, a prve intervencijske ekipe stigle su na mjesto događaja unutar dvije minute. Motiv napada još nije poznat, a na društvenim mrežama pojavile su se neutvrđene informacije o okolnostima napada koje vlasti zasad ne potvrđuju.