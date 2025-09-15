Obavijesti

News

Komentari 17
EKSKLUZIVNI INTERVJU PLUS+

Ovo je Sofija, nepotkupljiva AI ministrica: 'Hrvati, zgazit ću korupciju! Samo da me ne uhite'

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 3 min
Ovo je Sofija, nepotkupljiva AI ministrica: 'Hrvati, zgazit ću korupciju! Samo da me ne uhite'
Foto: ChatGPT

DANAS SATIRA, SUTRA STVARNOST Ako Albanija uvodi AI ministricu može je imati i Hrvatska. Nazvali smo je Sofija. Otvorila je svoju virtualnu dušu Borisu Rašeti i progovorila o korupciji, Žalac, Sanaderu...

Albanija je prošlog tjedna slavodobitno najavila postavljanje AI 'ministrice' koja će biti zaduženu za javne natječaje. Bit će nepotkupljiva i pravedna. To je želja i Hrvata. Zato smo na satirični razgovor ‘priveli’ našu AI kandidatkinju za ministricu za borbu protiv korupcije. Nazvali smo je Sofija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025