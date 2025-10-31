'Ovo je Trumpov PR za američku publiku. No važno je shvatiti da smo u drugom Hladnom ratu...'

Najava Donalda Trumpa da će SAD odmah započeti testiranje nuklearnog oružja, smatram da je u prvom redu PR koji je namijenjen za domaću američku publiku. O želi pokazati da je veliki frajer nakon priča o ruskim testiranjima koja je dobila maha u svim zapadnim medijima. Stav je to Tončija Tadića, stručnjaka za nuklearnu energiju s Instituta Ruđer Bošković, koji smatra da su Trumpove najave samo odgovor na poruke koje su stigle od ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- To je pokušaj dokazivanja Putinu da je Amerika vojno jaka, no to je besmisleno, jer svi na svijetu jako dobro znaju da je SAD najmoćnija vojna sila s izuzetno dobrim nuklearnim arsenalom, koje je i dobro održavano. Amerika ne mora dokazivati svoju vojnu moć paradama ili nuklearnim testiranjima - kazao je Tadić.

Naveo je kako ne zna što bi oni zapravo testirali, jer je Amerika od '50-ih do '80-ih godina provela gomilu nuklearnih testova da je sve što se tiče dizajna nuklearne bojne glave dobro definirala. Oni su proveli eksplozije nuklearnih bojnih glava od pola kilotona, pa par kilotona, pa par desetaka kilotona, par stotina kilotona do par megatona. Podsjetio je da su probali sve moguće oblike dostave od artiljerijskog projektila, preko rakete srednjeg dometa, interkontinentalne rakete, krstareće rakete lansirane s raznih sustava iz podmornice i iz zraka. Testirali su eksplozije u stratosferi, na rubu svemira, u zraku, na zemlji i pod zemljom, nad morem pod morem, dakle probali apsolutno sve, napominje Tadić.

- U smislu nekakvog testiranja i probavanja nečeg novog, to je potpuno besmisleno. Ono što se eventualno može probati, što bi bilo zanimljivo, je način dostave nuklearne bojne glave. To su možda neke nove hipersonične krstareće rakete, odnosno hipersonični projektili ili neke nove krstareće rakete koje bi bile nevidljive za radare ili nešto slično - kazao je stručnjak za nuklearnu energiju.

Napomenuo je kako testiranja same nuklearne bojne glave su napravili, a to trebaju raditi zemlje koje su tek krenule u razvoj nuklearnog arsenala. To je radila Sjeverna Koreja, zadnji nuklearni test bio je 2016. godine, danas sutra ako Iran nešto razvije će isto raditi testove ili bilo koja nuklearna sila za koju ne znamo.

- Što će jednoj staroj, iskusnoj nuklearno zemlji kao što je SAD serija novih nuklearnih testova? U njima će saznati, što? - pita Tadić.

Zanimalo nas je kakav odgovor na ove najave se može očekivati od Rusije i Kine

- Kina tu neće reagirati. Ona radi svoj razvoj bez PR spektakla. Kina je zaključila da joj je dovoljno 120 nuklearnih bojnih glava. I to nas zapravo dovodi do idućeg pitanja. Koliko košta održavanje nuklearnog arsenala i koliko koštaju nuklearni testovi? To košta - nastavlja Tadić.

Naveo je kako SAD i Rusija već imaju po 1500 aktivnih nuklearnih bojnih glava.

- Što će Putinu 1500 nuklearnih bojnih glava? S kojim novcem on to kani odražavati u savršenom stanju. Ruski BDP slabiji je od talijanskog i nešto jači od španjolskog, a moraš održavanje 1500 nuklearnih bojnih glava sa svim mogućim sustavima. To je čista megalomanija i iza kojeg nema ničeg suvislog ni pametnog. Kinezi su postupili razumno, jer 120 bojevih glava je dovoljno da uništi protivnika i ne mora ih imati toliko da uništi protivnika deset puta - kazao je.

Stručnjak za nuklearnu energiju naveo je kako je važno da svi shvate da se nalazimo u drugom Hladnom ratu. Sve što vidimo od najave nuklearnih testiranja, demonstracije novih oružja, žestoki govori, žešći odgovori, regionalni ratovi koji mogu prerasti u globalni sukob, to smo sve vidjeli u prvom Hladnom ratu.

- Taj prvi Hladni rat je završio ekonomskim iscrpljivanjem Sovjetskog Saveza. Predlažem svima da izvuku pouke – zaključio je Tadić.