SASTANAK NA VRHU

Nedolazak Donalda Trumpa nagovijestio središnju ulogu Xija na samitu APEC-a

Piše HINA,
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Predstavnik SAD-a u APEC-u, Casey Mace opisao je prisutnost Amerike na samitu kao "vrlo snažnu", rekavši da vrijeme održavanja "nažalost nije dopustilo predsjedniku Trumpu da ostane"

Dok je Air Force One u četvrtak polijetao s aerodroma u Busanu u Južnoj Koreji nakon američko-kineskog samita, limuzina Hongqi N701 odvezla je kineskog čelnika Xi Jinpinga na sastanak na vrhu Azijsko-pacifičke suradnje udaljen osamdesetak kilometara. Taj je trenutak simbolično pokazao preokret u globalnom ekonomskom vodstvu: američki predsjednik je nakon 24-satnog posjeta odletio kući, a Xi se uputio na festival multilateralne diplomacije. Simbol je to promjene u kontekstu utjecaja u azijsko-pacifičkoj regiji, području u kojem se nalaze neke od najbrže rastućih ekonomija svijeta i ključni lanci opskrbe pogođeni Trumpovim carinama.

Dok Washington pribjegava barijerama i bilateralnim trgovinskim sporazumima, Peking se pozicionira kao predvidivi zagovornik slobodne trgovine, uloga koju je desetljećima igrao SAD.

"Moramo prakticirati istinski multilateralizam te poticati autoritet i učinkovitost multilateralnog trgovinskog sustava s WTO-om u njegovu središtu", rekao je Xi na otvaranju APEC-a, misleći na Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Umjesto Trumpa ondje će biti njegov ministar financija Scott Bessent s ciljem "usklađivanja međunarodnih ekonomskih i trgovinskih pravila s promijenjenim okolnostima kako bi se bolje zaštitila legitimna prava i interesi zemalja u razvoju".

No, brojne azijske države su sumnjičave prema deklariranoj kineskoj podršci uzimajući u obzir ponašanje njezine vojske u regiji, dominaciji u proizvodnji i spremnosti da i sama u trgovinskim sporovima koristi mjere kontrole izvoza i druga sredstva.

Trumpova odluka da ne ide na APEC dramatična je promjena u odnosu Washingtona prema organizaciji koju je SAD zajedno s Australijom osnovao 1989. kao dio posthladnoratovske vizije povezivanja regionalnih gospodarstava kroz trgovinu.

Američki čelnik je zaprepastio globalna tržišta kada je proglasio "Dan oslobođenja", uveo carine i prisilio većinu nacionalnih ekonomija na bilateralne pregovore.

Predstavnik SAD-a u APEC-u, Casey Mace opisao je prisutnost Amerike na samitu kao "vrlo snažnu", rekavši da vrijeme održavanja "nažalost nije dopustilo predsjedniku Trumpu da ostane".

Nekoliko sati nakon povratka u Washington, Trump je zajedno sa suprugom Melanijom bio domaćin tradicionalne zabave u Bijeloj kući za Dan vještica. 

Jačanje lanaca opskrbe ključni je fokus APEC-a koji se održava u povijesnom južnokorejskom gradu Gyeongjuu. Gospodarski klub od 21 člana ima za cilj potaknuti suradnju i smanjiti trgovinske i investicijske barijere, iako odluke donesene na sastancima nisu obvezujuće, a konsenzus je sve teže postići. 

