Predstavnik SAD-a u APEC-u, Casey Mace opisao je prisutnost Amerike na samitu kao "vrlo snažnu", rekavši da vrijeme održavanja "nažalost nije dopustilo predsjedniku Trumpu da ostane"
Nedolazak Donalda Trumpa nagovijestio središnju ulogu Xija na samitu APEC-a
Dok je Air Force One u četvrtak polijetao s aerodroma u Busanu u Južnoj Koreji nakon američko-kineskog samita, limuzina Hongqi N701 odvezla je kineskog čelnika Xi Jinpinga na sastanak na vrhu Azijsko-pacifičke suradnje udaljen osamdesetak kilometara. Taj je trenutak simbolično pokazao preokret u globalnom ekonomskom vodstvu: američki predsjednik je nakon 24-satnog posjeta odletio kući, a Xi se uputio na festival multilateralne diplomacije. Simbol je to promjene u kontekstu utjecaja u azijsko-pacifičkoj regiji, području u kojem se nalaze neke od najbrže rastućih ekonomija svijeta i ključni lanci opskrbe pogođeni Trumpovim carinama.
Dok Washington pribjegava barijerama i bilateralnim trgovinskim sporazumima, Peking se pozicionira kao predvidivi zagovornik slobodne trgovine, uloga koju je desetljećima igrao SAD.
"Moramo prakticirati istinski multilateralizam te poticati autoritet i učinkovitost multilateralnog trgovinskog sustava s WTO-om u njegovu središtu", rekao je Xi na otvaranju APEC-a, misleći na Svjetsku trgovinsku organizaciju.
Umjesto Trumpa ondje će biti njegov ministar financija Scott Bessent s ciljem "usklađivanja međunarodnih ekonomskih i trgovinskih pravila s promijenjenim okolnostima kako bi se bolje zaštitila legitimna prava i interesi zemalja u razvoju".
No, brojne azijske države su sumnjičave prema deklariranoj kineskoj podršci uzimajući u obzir ponašanje njezine vojske u regiji, dominaciji u proizvodnji i spremnosti da i sama u trgovinskim sporovima koristi mjere kontrole izvoza i druga sredstva.
Trumpova odluka da ne ide na APEC dramatična je promjena u odnosu Washingtona prema organizaciji koju je SAD zajedno s Australijom osnovao 1989. kao dio posthladnoratovske vizije povezivanja regionalnih gospodarstava kroz trgovinu.
Američki čelnik je zaprepastio globalna tržišta kada je proglasio "Dan oslobođenja", uveo carine i prisilio većinu nacionalnih ekonomija na bilateralne pregovore.
Nekoliko sati nakon povratka u Washington, Trump je zajedno sa suprugom Melanijom bio domaćin tradicionalne zabave u Bijeloj kući za Dan vještica.
Jačanje lanaca opskrbe ključni je fokus APEC-a koji se održava u povijesnom južnokorejskom gradu Gyeongjuu. Gospodarski klub od 21 člana ima za cilj potaknuti suradnju i smanjiti trgovinske i investicijske barijere, iako odluke donesene na sastancima nisu obvezujuće, a konsenzus je sve teže postići.
