'Ovo je veliko poniženje za njih petero. Prvo su im dali otkaz, a onda to negiraju pred javnosti'

Zamislite kako bi se osjećali da Vam netko kaže “Vi niste izbačeni, ali niste ni poželjni”. Čisti amaterizam i manipuliranje Vlade sa javnošću, kaže Štagljar...

<p>Sinoć kasno po hrvatskom vremenu sam se osobno čuo sa trojicom članova Znanstvenog Savjeta Vlade RH koji su mi potvrdili da ih je malo prije toga nazvao gospodin Zvonimir Frka Petešić te da im je uručio otkaz suradnje u tom Savjetu. Ubrzo nakon što su sve novine i TV postaje prenijele tu vijest, Vlada je odlučila istu odluku odmah demantirati, očito zbog žestoke reakcije cjelokupne znanstvene zajednice. Kao što ste već i mogli pročitati iz medija, moj kolega i prijatelj prof. dr. Nenad Ban sa ciriškog ETH je sinoć kasno potvrdio tu informaciju te obavijestio javnost kako više nije član tog tijela, ispričao nam je<strong> Igor Štagljar</strong>. </p><p>Podsjetimo, u ponedjeljak navečer proširila se informacija kako je pet članova izbačeno iz Znanstvenog savjeta i to zbog apela koji su, zajedno s još 21 kolegom, uputili Vladi i javnosti u nedjelju. </p><p><strong>Andreja Ambriović Ristov</strong>, <strong>Nenad Ban</strong>, <strong>Petra Klepac</strong>, <strong>Branko Kolarić</strong> i <strong>Igor Rudan </strong>su, prema prvim informacijama izbačeni iz Savjeta. No, nakon što je vijest odjeknula u medijima, iz Vlade su poručili da nisu izbačeni već samo ukoreni zbog apela. Nenad Ban je nakon toga izjavio kako on, što se njega tiče, više nije član Savjeta.</p><p>Neki znanstvenici ispričali su nam da ih je u ponedjeljak navečer nazvao <strong>Zvonimir Frka Petešić</strong>, predstojnik Vlade, i zahvalio se na suradnji, no iz Vlade su poručili kako ih je nazvao tek da im poruči da "suradnja nema smisla" ako u subotu razgovaraju više sati, a u nedjelju se okome na Vladu. </p><p>- Meni nikako nije jasna ovakva amaterska i ishitrena odluka Vlade da prvo uruči otkaz, pa da onda to negira pred cjelokupnoj javnosti, pogotovo kada su taj otkaz potvrdili nekolicina članova tog Savjeta. Mislio sam da živimo u demokratskoj državi u kojoj je dozvoljeno u jednom skroz apolitičkom apelu upućenog građanima i Vladi Republike Hrvatske ukazati na našu zabrinutost glede trenutnog stanja pandemije, kao i činjenice da se u Hrvatskoj trenutno ne komunicira pravo stanje stvari glede pandemije, a pogotovo da neki članovi tog Znanstvenog Savjeta u potpunosti izvrću činjenice i “uljepšavaju” epidemiološku situaciju koja nije nimalo blistava - rekao nam je Štagljar. </p><p>- Ovo je po meni jedno veliko poniženje prema dotičnim pet kolegica i kolega iz Znanstvenog Savjeta, i ja bih u ovoj situaciji na njihovom mjestu definitivno podnio neopozivu ostavku na tu funkciju. Jer, zamislite kako bi se osjećali da Vam netko kaže “Vi niste izbačeni, ali niste ni poželjni”. Čisti amaterizam i manipuliranje Vlade sa javnošću - poručio je. </p>