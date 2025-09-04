Ovo je zgrada u Zagrebu, cijene kvadrata do 6100 eura! Tek je u temeljima, a dio je već prodan

Na zagrebačkoj Trešnjevci je tek ovo ljeto započela gradnja velike stambeno-poslovne zgrade, a unatoč cijenama od 5.500 do 6.100 eura po četvornom metru, dio stanova je već prodan. Kako se navodi na stranicama investitora, zgrada bi trebala biti dovršena tek krajem 2027. godine, ali izbrojali smo barem 13 prodanih stanova, što znači da je netko spreman dati desetke tisuća eura pologa i onda čekati više od dvije godine da bi uopće mogao ući u svoju novu nekretninu.

Novi kompleks se nalazi na atraktivnoj lokaciji u Ozaljskoj ulici, neposredno uz okretište i spremište tramvaja i postojeći stambeni neboder. Investitor je VDM nekretnine koji su već imali niz projekata, a tu tvrtku ne treba miješati s poznatijim VMD-om jer nisu vlasnički povezani.

Kako se navodi na stranicama investitora, novi kompleks će imati 11 etaža, od čega dvije podzemne, te devet nadzemnih u kojima će na osam katova biti 161 stan. Uz to se gradi i manji poslovni objekt, a zanimljivo je i da se navodi da je prostor za kafić u tom manjem objektu već iznajmljen.

Cijene stanova su određene po katovima. Najjeftiniji su stanovi na prvom katu gdje kvadrat košta 5.500 eura, a svaki kat cijena po kvadratu raste 100 eura. Tako je na sedmom katu cijena 6.100 eura po kvadratu. Stanovi na zadnjem, osmom katu, uopće nisu u prodaji, pa je za pretpostaviti da njih investitor čuva za kraj s obzirom da bi trebali biti najskuplji, pružaju pogled i vjeruje da će se moći na kraju lako prodati.

Oni koji kupuju sada, dok projekt još nije izašao niti iz građevinske jame, trebaju dati 20 posto kapare nakon potpisa ugovora, a ostatak kada zgrada bude gotova i dobije uporabnu dozvolu, te se taj ostatak može platiti i kreditom.

Primjera radi, za stan od skoro 76 kvadrata na sedmom katu koji je prodan, kupac će sa spremištem i garažnim mjestom izdvojiti pola milijuna eura. Kada se gleda samo cijena stana, to znači da je netko dao više od 92.000 eura u gotovini, čekat će dvije i pol godine, a onda mu treba više od 400.000 dodatnih eura za kupnju. Ako bi uzeo kredit od 400.000 eura i otplatu od 30 godina, svaki mjesec bi morao za ratu izdvojiti 1800 eura, pa je za pretpostaviti da takvi kupci imaju veliku količinu gotovine.

Na prvom, najjeftinijem katu, prodan je stan od 46 kvadrata koji se sastoji od spojene kuhinje i blagovaone, spavaće sobe od 10 kvadrata, kupaone i loggie. Po oglašenoj cijeni, samo stan košta više od 254.000 eura, a za polog treba dati skoro 51.000 eura. Kada se doda spremište i parkirno garažno mjesto, cijena ovog stana doseže skoro 290.000 eura.