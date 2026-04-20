Ovo morate pogledati. Grlić Radman pokušao ugurati gumu u vreću: 'Strpljivo, ali uporno'

Na zagrebačkom jezeru Sopnica provedena je velika akcija čišćenja u kojoj su volonteri iz okoliša uklanjali raznovrstan otpad, od plastičnih kanti i dječjih kolica do olupina automobila. Među sudionicima su bili i političari, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je problem neodgovornog bacanja otpada i njegov utjecaj na prirodu.

- To je isto nemar. Neodgovornost. Plastika najveći problem. Dovoljno je mali komadić nečega što ne pripada da ugrozi prirodu i prirodni krajolik. To je otpad - komentirao je ministar za RTL.

Zatim je pronašao otpadnu gumu pa otkrio svoja promišljanja o životu, prirodi, otpadu. Snimka je postala viralna.

- Vidite da je guma ovdje probušena. Netko ju je bacio. Djelovao je protiv prirode. Nije dozvolio rast, klicanje nove trave. Pogledajte ovaj otok ovdje, koji će sada prodisati. Tu očekujemo obnovu, revitalizaciju ovoga dijela, uklanjanjem ove gume koja ne pripada ovdje i koja je zabušivala ekološki čisti prostor. Ovo je naše prirodno stanište, prirodan krajolik. Guma ne pripada ovdje. Sama ta spoznaja onoga koji je bacio ovdje nas jako zabrinjava, koliko svijest građana nije dovoljno osviještena kao i ta činjenica da time pridonosimo ekološkim zagađenju našeg prirodnog okoliša - komentirao je ministar.

Sada se pojavio još jedan video na kojem ministar Grlić Radman pokušava ugurati gumu u vreću za smeće.

- Teška je, puna je zemlje. Taman može popuniti ovu vrećicu. Može ovako, strpljivo, al' uporno - kazao je na kraju.