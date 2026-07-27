OVO NIJE AI: Prizori apokalipse iz Francuske zapanjili su svijet!

Dodaje da ne želi donositi zaključke o paru sa slavne fotografije. "Ne osuđujem ih jer ne znam o čemu su u tom trenutku razmišljali. Jesu li bili ravnodušni ili su se osjećali bespomoćno? Bili su na odmoru, nisu bili u izravnoj opasnosti i, na kraju krajeva, nisu mogli učiniti ništa." | Foto: PROFIMEDIA