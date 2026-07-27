OVO NIJE AI: Prizori apokalipse iz Francuske zapanjili su svijet!
Fotografije koje su posljednjih dana privukle pozornost svjetske javnosti na prvi pogled djeluju gotovo nadrealno! Na prvi pogled, bio je to sasvim običan ljetni dan. No iznad jezera Lacanau prizor je postajao sve dramatičniji: nebo su prekrivali gusti oblaci dima, dok je nekoliko kilometara dalje gorjela šuma...
Na prvi pogled, bio je to sasvim običan ljetni dan. Kupači su ležali na ručnicima, djeca se igrala uz obalu, a obitelji pozirale za fotografije na molu. No iznad jezera Lacanau prizor je postajao sve dramatičniji: nebo su prekrivali gusti oblaci dima, dok je nekoliko kilometara dalje gorjela šuma. Fotografije koje su posljednjih dana privukle pozornost svjetske javnosti na prvi pogled djeluju gotovo nadrealno! | Foto: PROFIMEDIA