Zbog navodnog nasilnog upada s bubnjevima na sjednicu, uprava zagrebačkog Filozofskog fakulteta zabranila je upis, te pristup nastavi za troje studenata. Suspendirana studentica: Ovo je zastrašivanje ostalih
Ovo nije radio ni Damir Boras: 'Nismo nasilni, zbog suspenzije bih mogla ostati bez Erasmusa'
Zabrana upisa, polaganja ispita, kolegija, izlaganja ili predaje seminarskih radova, zabrana pristupa nastavi i ispitima, sve do donošenja pravomoćnog rješenja u stegovnom postupku do 90 dana, to je odluka koju je prema troje studenata donio dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu Domagoj Tončinić.
Dekan je, iako nije bio obvezan postupiti tako, donio odluku kojom studentima u pitanju zabranjuje upis, polaganje ispita, kolokvija, izlaganje ili predaja seminarskog rada, kontinuirana evaluacija te pristup drugim oblicima nastave i provjere znanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za pravomoćno rješenje rok je 90 dana, što će donijeti brojne probleme studentima, a prijeti im i gubitak godine, studentskih prava i neispunjavanje drugih obaveza.
Htjeli naplaćivati školarine bez Odluke
O ovom skandalu bruji cijeli Zagreb, a na vidiku nema povoljnog rješenja za studente. Potez uprave Filozofskog, pak, ne odobravaju ni mnogi profesori tog fakulteta. Smatraju to ugrožavanjem slobode studenata na izražavanje mišljenja i pravo na borbu za svoja prava. Situacija zbog koje je dekan Tončinić posegnuo za rijetko korištenim mjerama odigrala se još u rujnu, na redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća. Oko 50 studenata prosvjedno je ušlo u dvoranu u kojoj je bila sjednica te su bubnjanjem, zviždaljkama i uzvikivanjem preko megafona prekinuli sjednicu.
Studenti su prosvjedovali zbog najave da će fakultet naplaćivati participacije apsolventima bez aktivne Odluke sveučilišnog Vijeća o participacijama. U međuvremenu, fakultet je odustao od naplate 70 posto participacije te se naplaćuje 25 posto.
'Čekam odluku o Erasmusu, ali...'
- Iako nas je bilo 40-50, samo nas troje smo suspendirani. Dobila sam putem maila Odluku da sam počinila fizičko i simboličko nasilje, iako toga nije bilo. Stegovni sud fakulteta sad ima 90 dana da potvrdi ili odbije suspenziju. A ja sam, primjerice, u pripremi za Erasmus i imam još desetak dana za odluku o odlasku. Ne znam je li upravi u interesu naše obrazovanje. Oni žele da se ispričamo, no nemamo za što. Ovo je zastrašivanje svih ostalih studenata - rekla nam je Kristina Ćuk, jedna od suspendiranih studenata.
Suspendirana studentica je rekla i da sigurno nisu mogli stvoriti toliko "agresivnu" atmosferu s četiri bubnja u dvorani od 300 kvadrata. Ipak, dekan je donio odluku o suspenziji zbog "osobito teške povrede".
- Stvaranje nepodnošljive buke zviždaljkama i bubnjanjem u zatvorenom prostoru ne može se smatrati mirnim prosvjedom, a to je rezultiralo prekidom sjednice - očitovala se uprava fakulteta.
- Zadnji slučaj suspenzije bio je kad su udaljili studenticu koja je pratila profesoricu. Za mene je sasvim jasno da nisam opasna ili nasilna jer me nitko nije udaljio s predavanja niti se žalio na mene. Ironično je da smo se uspjeli izboriti za spuštanje participacija, no borit ćemo se i dalje za potpuno ukidanje participacija. Naše obrazovanje se plaća iz poreza, prireza i drugih troškova - ističe Kristina Ćuk.
Apel potpisalo više od 1000 ljudi
Plenum Filozofskog fakulteta i Studentski zbor FF-a odlučno su stali u obranu studenata.
- Mi zahtijevamo da uprava i dekan povuku odluku o suspenziji i da uopće ne dođe do stegovnog postupka, no zasad imamo informacije da dekan neće odustati od svoje odluke. Mi se savjetujemo s pravnicima o zakonitosti te odluke, jer, ako je on ili netko iz Uprave prijavitelj mogućeg prekršaja, kako oni to mogu sankcionirati? Uputili smo javni apel, pridružila nam se i Inicijativa za akademiju solidarnosti i epistemičke pravde. Već je više od 1000 ljudi potpisalo pismo, nastavljamo s medijskim pritiskom, u četvrtak se održava tribina o simboličkom nasilju, pozvali smo i širu javnost, govorit će i bivši blokaderi i profesori, da širimo tu svijest kako potetncijalni mobilizacijski moment, da se zajednica solidarizila - kazala nam je Mia Markoč, zamjenica predsjednika Studentskog zbora.
'Zahtijevamo povlačenje odluke'
- Žalosno je, ali prije svega zabrinjavajuće što je dekan odlučio započeti novu akademsku godinu namjernom zlouporabom svojih ovlasti. Zahtijevamo da dekan povuče donesenu odluku o suspenziji optuženih studenata. Ona je autoritarna, radikalna i u potpunoj suprotnosti s vrijednostima akademske zajednice. Nadalje, ovom se odlukom nepotrebno i neopravdano ugrožava pravo na pohađanje nastave i izvršavanje ispitnih obveza, a onemogućuje se i sudjelovanje u programima studentske razmjene te završetak studija - naveo je Plenum Filozofskog u priopćenju, a isti stav ima i Studentski zbor tog fakulteta.
Studentima je podršku dao i Odsjek za sociologiju, te više profesora Filozofskog, na kojem brojni problemi oko studentskih prava i upisa traju još od srpnja. Navedimo kako upisi u već započetu akademsku godinu i dalje nisu završili, a kako saznajemo od tamošnjih studenata, zbog više otkaza nenastavnog osoblja, ne stižu riješiti sve zahtjeve i molbe za upis.
Još upisuju studente
Na to je upozorio i Plenum.
- O situaciji u kojoj se Filozofski fakultet - njegovi radnici i studenti, našao proteklih nekoliko godina, komunicirali smo već mnogo puta fakultetskoj i široj javnosti. Umjesto da ponavljamo sva ljudska i profesionalna nedjela dekana Tončinića i njegove uprave, istaknut ćemo kako se trenutačno ponovno odvija upisni kaos kojem je ovaj put doprinijela i činjenica da je uprava krenula u njihovo provođenje bez aktivne Odluke o participacijama. Do takve situacije nisu doveli studentski zahtjevi i prosvjedi, već sustavna neodgovornost, nebriga, nesposobnost i malicioznost dekana i svih onih koji ohrabruju njegovo djelovanje.
Studentski zbor još je u srpnju upozorio i da je dio studenata u posljednje tri godine protuzakonito izgubio pravo studiranja, jer nisu primijenjene nove zakonske odredbe.
Spomenimo i to da je tradicija prosvjeda i aktivnog studentskog sudjelovanja u radu fakulteta odavno poznata. Za besplatno obrazovanje bore se već desetljećima, primjerice, još od 2009. i višetjedne blokade fakulteta. No nitko, čak ni rektor Boras koji se aktivno borio protiv neposlušnih studenata, a neke čak i tužio, nije si dozvolio suspendirati ih (on je 2009. bio prorektor na FF-u). Upravo ti prosvjedi okončali su usvajanjem modela plaćanja po kojem studenti koji upisuju prvu godinu ne trebaju plaćati participaciju, dok oni na višim godinama plaćaju prema ostvarenim bodovima.
