'Ovo se ne bi dogodilo da su ljudi ulagali u svoju imovinu'

Ovo možemo riješiti samo zajedno. Ovu utakmicu ćemo dobiti i ostat će iznad vode oni koji budu imali snage, dobrote, razboritosti, strpljenja, solidarnosti i zajedništva, poručio je u ponedjeljak zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem na kojem su razgovarali o posljedicama i saniranju štete potresa koji je prije osam dana pogodio Zagreb.

Kako je istaknuo premijer, dogovorili su tri temeljne točke daljnje zajedničke suradnje. A to su nastavak rada na sigurnosti građana otklanjanjem svih prijetnji od urušavanja dimnjaka ili drugih predmeta sa zgrada, kao i raščivanjanjem cesta i unutrašnjosti zgrada. Angažiranje svih stručnjaka na utvrđivanju stanja objekata i procjene njihove štete te formiranje radne skupine u kojoj će biti predstavnici i Vlade i Grada, a koji će zajednički izraditi poseban zakon koji bi regulirao cijelu sitauciju nakon potresa.

- Koordinator sa strane Vlade bit će Predrag Štromar, ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade, a sa strane Grada Dinko Bilić, ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje. Uključit ćemo i sve druge da doprinesu svojom ekspertizom, da se zakon donese što prije s obzirom na razmjere štete - istaknuo je premijer.

A Grad će, dodao je gradonačelnik, formirati sektor unutar Ureda za izgradnju sa zadaćom slijevanja svih informacija na jedno mjesto, kvantificiranja broja oštećenja, kvalifikacije stupnja oštećenja i načina sanacije.

Treća točka dogovora je izvor financiranja za sanaciju, a tri su moguća izvora; Grad Zagreb, državni proračun i međunarodna sredstva.

- Naravno, budući da je šteta na privatnom vlasništvom, i sami vlasnici mogu sanirati štete na stanovima i kućama - rekao je.

Naglasio je kako uspoređivati Gunju sa Zagrebom nije jednostavno.

- Grad Zagreb je puno kompleksniji, riječ je o središtu grada, višestambenim objektima, etažnom vlasništvu, nizu pravnih, kompleksnih pitanja i zbog toga nam je potreban Zakon, a i jedno vrijeme da se on pripremi, prihvati i da precizno definiramo nositelje zadaća u provedbi - istaknuo je.

Gradonačelnik Bandić, na pitanje svoje odgovornosti u ovoj situaciji, naglasio je kako se radi o privatnoj imovini.

- Jedino što sam mogao kroz ovih 20 godina je apelirati na ljude i ponuditi im 80 posto sredstava da obnove svoja pročelja i krovišta. Prijavilo ih se samo 383. Ništa drugo nisam mogao. Grad će obnoviti svoju imovinu, država svoje institucije, a ljudi vlasnici svojih nekretnina svoje. Bez izmjene zakonskog okvira Grad ne može obnavljati privatnu imovinu, morat će to nadomjestititi po postojećem zakonu ili iz osiguranja, ako su osigurali nekretninu ili do pet posto od Grada ili države, ukoliko je oštećen objekt preko 60 posto - istaknuo je Bandić.

Na pitanje novinara zna li se već pocjena nastale štete, premijer je istaknuo kako se to ne može reći niti procijeniti dok se ne popiše, utvrdi i izračuna nastala šteta.

- Ja kao odgovoran čovjek i političar neću spekulirati sa iznosima sredstava. Bilo bi krajnje pretenciozno u javnost izlaziti s nekom brojkom. Ovo što sam ja osobno vidio, štete su ogromne, a puno je toga što nisam vidio - rekao je Plenković.

Gradonačelnik Bandić istaknuo je kako će trebati tri do šest mjeseci da se utvrde razmjeri štete, a proces obnove između osam i 10 godina. Naglasio je kako su si ljudi sami krivi jer nisu ulagali u svoju imovinu.

- A razlog zašto se to dogodilo je neulaganje i neodržavanje vlastite imovine. To je glavni razlog. Potres koji se dogodio nakon 140 godina, možda će se opet dogoditi za 140 godina. Za ozbiljne ljude dovoljno. Privatna imovina, svetost privatnog vlasništva, svaka zgrada u gornjem i donjem dijelu grada, svaki blok je zaštićen. A ljudi nisu ulagali u svoju imovinu. A oni koji jesu su ostali u redu. I to je činjenica - rekao je Bandić dodavši kako će tim ljudima pomoći koliko se bude moglo.

- Malo imamo slobodnih gradskih stanova. Smjestit ćemo ljude i studentskog doma za mjesec, dva. Razmišljam kako u Podbrežju izgraditi zgradu sa 300 do 600 stanova za godinu i pol dana i pomoći nesretnim ljudima koji su na socijalnom minimumu - rekao je.

Na opasku novinara kako su škole u gradskom vlasništvu pa su također pogođene i devastirane u potresu, Bandić najprije nije uopće htio to komentirati niti odgovoriti što s njima, a potom je naglasio kako je on u škole ulagao više u 20 godina nego svi prethodnici zajedno.

- Škole u Gornjem i Donjem Gradu su građene prije više od 100 godina i nastradale su. Održavane su, ali nisu održavane dovoljno i mala je šteta na školama u odnosu na privatno vlasništvo. Vrtićima nije ništa, u staračkim domovima ništa, svi ljudi u svojim sobama. Mi smo zadnjih 10 godina napravili više škola nego cijela Hrvatska zajedno. Ali budimo objektivni i realni, nosim dio odgovornosti kao legalist i legitimist, mi u sklopu postojećeg zakona imamo malo manevarskog prostora i nikoga na prozivam - dodao je naglasivši i kako su kulturna dobra nastradala.

- Ne krivim nikoga, samo kažem da je pravo i obaveza svakog da održava poslovni prostor ili stan - rekao je.

Osvrnuo se i na korona virus istaknuvši kako nas tek čeka onaj gospodarski virus.

- Mi ćemo imati plaću za travanj, a za svibanj nisam siguran ako korona nastavi i ako se ne ide u hitne izmjene Zakona o radnim odnosima. To čeka i vas, ne znam jeste li tog svjesni, hoćete li dobiti plaću. Nismo ni svjesni što se dogodilo - rekao je Bandić novinarima.

U jednom trenutku je 'pecnuo' i svoju glasnogovornicu i poručio joj da se ne došaptava s novinarima nego da sluša što on govori.

Premijer je najavio i drugi paket mjera pomoći gospodarstvu, tzv. travanjski paket, koji će predstaviti do kraja ovog tjedna

- Paket će biti sveobuhvatan, vrlo robustan, i dalje ići na zaštitu gospodarstvenika, privatnog sektora, radnika te će imati cjelovitu poruku i smjer u mjesecima pred nama - istaknuo je.