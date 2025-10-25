Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Ovo što nazivaju povećanjem minimalca uvreda je za građane

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Ovo što nazivaju povećanjem minimalca uvreda je za građane
Održana 122. sjednica Vlade | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I kad sve zbrojiš, ne znaš je li žalosnija ta bijeda od novca koju Vlada ističe kao životnu prekretnicu za svakog od nas ili beskrupulozni pritisak HUP-a da spriječi i to mizerno povećanje

O, kakve li samo fenomenalne planove kujemo. Život nam je preko noći postao med i mlijeko, ružičasti film s balončićima sreće. Jer Vlada nam je, eto, povećala minimalne plaće za čak 80 eura bruto, što bi u netu bilo tridesetak eura. Pa ne znamo kud bismo prije od silnih planova za trošenje, s obzirom na to da ćemo sad kao ljudi moći živjeti od prvog do trećeg u mjesecu. Prije povećanja ipak smo to mogli samo od prvog do drugog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke
NEVJEROJATNO

Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke

Žestoka tuča u petak je iza 13.30 sati pogodila zagrebačko područje i u samo nekoliko minuta zabijelila grad. - Odjednom se smračilo i počelo padati. Trajalo je par minuta - rekao nam je jedan čitatelj, a drugi je dodao da je prije samo dva sata na balkonu bio u kratkim rukavima
Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu
ODBIO MU 2. KONCERT

Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu

Tomašević je naglasio kako pjevač više neće moći nastupati u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako bude povika 'ZDS'. Naravno, privatne koncerte po klubovima mu zabraniti ne može.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025