Ovo što nazivaju povećanjem minimalca uvreda je za građane

O, kakve li samo fenomenalne planove kujemo. Život nam je preko noći postao med i mlijeko, ružičasti film s balončićima sreće. Jer Vlada nam je, eto, povećala minimalne plaće za čak 80 eura bruto, što bi u netu bilo tridesetak eura. Pa ne znamo kud bismo prije od silnih planova za trošenje, s obzirom na to da ćemo sad kao ljudi moći živjeti od prvog do trećeg u mjesecu. Prije povećanja ipak smo to mogli samo od prvog do drugog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+