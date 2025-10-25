I kad sve zbrojiš, ne znaš je li žalosnija ta bijeda od novca koju Vlada ističe kao životnu prekretnicu za svakog od nas ili beskrupulozni pritisak HUP-a da spriječi i to mizerno povećanje
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Ovo što nazivaju povećanjem minimalca uvreda je za građane
Čitanje članka: 1 min
O, kakve li samo fenomenalne planove kujemo. Život nam je preko noći postao med i mlijeko, ružičasti film s balončićima sreće. Jer Vlada nam je, eto, povećala minimalne plaće za čak 80 eura bruto, što bi u netu bilo tridesetak eura. Pa ne znamo kud bismo prije od silnih planova za trošenje, s obzirom na to da ćemo sad kao ljudi moći živjeti od prvog do trećeg u mjesecu. Prije povećanja ipak smo to mogli samo od prvog do drugog.
