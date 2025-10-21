Ovo su božićnice u državnim firmama: Rastu iznosi, neki daju i po 350 eura radnicima

Božić je za dva mjeseca, ali već su poznati prvi iznosi božićnica za zaposlenike velikih državnih tvrtki u Hrvatskoj. Prema podacima koje prenosi Net.hr, razlike među kompanijama su poprilične.

Hrvatske ceste povećale su iznos na 250 eura, što je čak 100 eura više nego lani. Zapošljavaju 487 ljudi.

Hrvatska pošta još nije donijela odluku – prošle su godine isplatili 500 eura, pa zaposlenici sada s pravom iščekuju vijesti.

Jadrolinija, HŽ Infrastruktura i HAC ostaju na istim iznosima. Jadrolinija i HŽ daju po 250 eura, dok će zaposlenici Hrvatskih autocesta dobiti 200 eura. HŽ Infrastruktura planira ukupno izdvojiti 1,3 milijuna eura za božićnice.

Kod HNB-a, iznos je nešto skromniji – 160 eura po zaposleniku.

S druge strane, JANAF i FINA ove su godine među najizdašnijima. Obje tvrtke isplaćuju 350 eura, a FINA ima 2.492 zaposlenika. JANAF je tako podigao prošlogodišnjih 331,81 eura na okruglih 350.

Croatia Airlines također još nije donijela odluku o isplati.

Koliko daju državne firme:

Hrvatske ceste – 250 €

Jadrolinija – 250 €

HŽ Infrastruktura – 250 €

HAC – 200 €

HNB – 160 €

JANAF – 350 €

FINA – 350 €

Hrvatska pošta – još nije poznato

Croatia Airlines – još nije poznato