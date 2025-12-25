Ovo su Delnice na božićno jutro! Evo koliko snijega ima u ostatku Hrvatske i do kada će padati

Prema podacima DHMZ-a izmjerenima 25. prosinca u 7 sati, snježni pokrivač prisutan je u većem dijelu unutrašnjosti Hrvatske, a najviše snijega zabilježeno je u gorskim i višim predjelima.

Foto: Čitatelj 24sata

Najdeblji snježni pokrivač izmjeren je na RC Puntijarka, gdje je ukupno 34 centimetara snijega, od čega je devet centimetara novog. Obilne količine snijega pale su i u Gorskom kotaru. U Plaškom 26 centimetara (25 centimetara novog), Delnicama 25 centimetara, Parg-Čabru 20 centimetara (18 centimetara novog) te u Ogulinu 18 centimetara novog snijega.

Foto: DHMZ

Snijeg je zabijelio i središnju Hrvatsku. U Bednji je izmjereno 10 centimetara snijega, gotovo u potpunosti novog, dok je Slunj pod 13 centimetara, a Bosiljevo pod 10 centimetara snježnog pokrivača. U Varaždinu je snijeg znatno slabiji, s ukupno četiri centimetara, od čega je jedan centimetar novog.

U Lici je snježni pokrivač tanji. U Gospiću, Ličkom Lešću i Lekeniku izmjeren je jedan do dva centimetara snijega. U nekim mjestima, poput Karlovca, Samobora i Zavižana, zabilježen je snijeg, ali bez podataka o novim količinama.

Meteorolozi napominju da se mjerenja standardno provode u jutarnjim i večernjim terminima, a u iznimnim vremenskim uvjetima i dodatno tijekom dana.