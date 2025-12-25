Obavijesti

News

Komentari 0
KAKO JE KOD VAS?

Ovo su Delnice na božićno jutro! Evo koliko snijega ima u ostatku Hrvatske i do kada će padati

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Ovo su Delnice na božićno jutro! Evo koliko snijega ima u ostatku Hrvatske i do kada će padati
2
Foto: Čitatelj 24sata

Najdeblji snježni pokrivač izmjeren je na RC Puntijarka, gdje je ukupno 34 centimetara snijega, od čega je devet centimetara novog.

Prema podacima DHMZ-a izmjerenima 25. prosinca u 7 sati, snježni pokrivač prisutan je u većem dijelu unutrašnjosti Hrvatske, a najviše snijega zabilježeno je u gorskim i višim predjelima.

Foto: Čitatelj 24sata

Najdeblji snježni pokrivač izmjeren je na RC Puntijarka, gdje je ukupno 34 centimetara snijega, od čega je devet centimetara novog. Obilne količine snijega pale su i u Gorskom kotaru. U Plaškom 26 centimetara (25 centimetara novog), Delnicama 25 centimetara, Parg-Čabru 20 centimetara (18 centimetara novog) te u Ogulinu 18 centimetara novog snijega.

Foto: DHMZ

Snijeg je zabijelio i središnju Hrvatsku. U Bednji je izmjereno 10 centimetara snijega, gotovo u potpunosti novog, dok je Slunj pod 13 centimetara, a Bosiljevo pod 10 centimetara snježnog pokrivača. U Varaždinu je snijeg znatno slabiji, s ukupno četiri centimetara, od čega je jedan centimetar novog.

U Lici je snježni pokrivač tanji. U Gospiću, Ličkom Lešću i Lekeniku izmjeren je jedan do dva centimetara snijega. U nekim mjestima, poput Karlovca, Samobora i Zavižana, zabilježen je snijeg, ali bez podataka o novim količinama.

Meteorolozi napominju da se mjerenja standardno provode u jutarnjim i večernjim terminima, a u iznimnim vremenskim uvjetima i dodatno tijekom dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'
KRŠ I LOM

VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'

Čitatelji su nam kazali kako je cestra puna stakla i dijelova automobila. Nastala je i velika gužva u smjeru Dugog Sela
Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'

Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će utvrditi tko je to napravio, rekao nam je vlasnik kuće na koju je bačena bomba...
Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...
BOŽIĆ U PRUGASTOM

Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...

Blagdani ne zaobilaze ni kaznionice ni zatvore. Neki su dobili više vremena s djecom, većina ih je izrađivala ukrase i ukrašavala jelke i prostor u kojem žive, a svi će na Badnjak dobiti za ručak ribu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025