Ovo su lica zla: Ubojice, kanibali i nekrofili iza najgorih zločina. 'Meso te curice bilo je slatko...'

U najmračnijim kutovima ljudske psihe skrivaju se priče koje lede krv u žilama. Serijski ubojice, često zamaskirani običnim životima, ostavljaju za sobom trag užasa, kanibalizma i nepojmljive okrutnosti. Njihovi zločini nisu samo priče o smrti, već i o poremećenim umovima koji prkose razumijevanju.

A nova sezona Netflixove serije "Monster" bavi se užasnim američkim ubojicom Edom Geinom, koji je od ljudskih ostataka radio i odjeću, a lubanje je koristio kao zdjele...

I možemo se kladiti da će projekt biti apsolutni hit, kao i prijašnji radovi koji se dotiču poremećenih ubojica...

Tko je bio Ed Gein?

Edward Theodore Gein bio je američki ubojica i pljačkaš grobova. Njegovi zločini bili su toliko jezivi da su inspirirali lik Normana Batesa u legendarnom Psihu, Leatherfacea u "Teksaškom masakru motornom pilom"...

Rođen u La Crosseu, Wisconsin, Gein je odrastao u disfunkcionalnoj obitelji. Majka Augusta bila je stroga, religiozna i kontrolirajuća, učila ga je da je svijet pun grijeha, da su žene instrument sotone, svakodnevno mu je satima čitala Bibliju. Otac George bio je alkoholičar, a Ed i njegov stariji brat Henry živjeli su s njima izolirano na farmi u Plainfieldu.

Nakon očeve smrti 1940. i bratove 1944., Ed je ostao sam s majkom. Njezina smrt 1945. duboko ga je pogodila i potaknula njegovu opsesiju nasiljem i anatomijom. Nakon majčine smrti, Gein je iskapao leševe žena s lokalnih groblja, procjenjuje se njih oko deset. Koristio ih je za izradu predmeta: od kože je pravio "odijela", a od lubanja posude. Postoje sumnje i kako je bio nekrofil, ali one nisu potvrđene, on je nekrofiliju demantirao, kazao je kako su tijela zaudarala...

Osuđen je za dva ubojstva. Tamo 1954. godine ustrijelio je Mary Hogan, vlasnicu gostionice i odvukao je kući. Tri godine kasnije zaklao je Bernice Worden koje je radila kao prodavačica u trgovini. Odrubio joj je glavu i objesio tijelo u podrumu.

Policija je u njegovoj kući 1957. otkrila jezive dokaze: dijelove tijela, maske od ljudske kože, namještaj napravljen od ljudskih dijelova glavu Mary Hogan, obješeno tijelo Bernice Worden... I još puno jezivih stvari.

Gein je 1968. proglašen neuračunljivim i poslan u psihijatrijsku bolnicu. Priznao je ubojstva i pljačku grobova. Imao je želju obući se u ženu pa je radio jezive kostime od kože koje je nosio.

Umro je 1984. godine u 77. godini od zatajenja pluća.

Sumnja se kako je njegov broj žrtava veći.

- Gein je postao simbol američkog "monstruma sa sela", pokazujući kako se zlo može skrivati iza naizgled običnog života - pisali su o njemu američki mediji.

Jeffrey Dahmer – Milwaukeejski kanibal

Foto: Handout Milwaukee County Sheriff’s Department

Jeffrey Dahmer ubio je 17 mladića i dječaka između 1978. i 1991., prvenstveno u Milwaukeeju, u saveznoj državi Wisconsin, s nekoliko zločina u Ohiju. Privlačio je žrtve u stan, obećavao im je novac, pića, dobar provod... Pa bi ih drogirao sedativima, zadavio, a zatim se upuštao u nekrofiliju i kanibalizam.

Jeo je srca, mišiće i druge dijelove tijela, vjerujući da će tako žrtve "postati dio njega“. Tijekom ispitivanja izjavio je:"Jedenje je bilo način da ih zadržim zauvijek.“

Godine 1991. policija je u njegovu stanu otkrila glave u hladnjaku i zamrzivaču, 74 polaroidne fotografije raskomadanih tijela, kosture čuvane kao trofeje i plavu bačvu s klorovodičnom kiselinom za rastapanje ostataka. Dahmerova opsesija bila je povezana s ekstremnom usamljenošću i poremećajem ličnosti, što su kasnije analizirali psiholozi u dokumentarcima poput Netflixove serije Dahmer (2022.). Osuđen je 1992. na 15 doživotnih kazni (957 godina). Ubio ga je 1994. godine zatvorenik Christopher Scarver. Njegov slučaj doveo je do rasprava o propustima policije, koja je ranije ignorirala dojave o njegovim aktivnostima.

Albert Fish – Sivi čovjek

Albert Fish, rođen 1870. godine, poznat je kao "Sivi čovjek“ i "Brooklynski vampir“. Bio je pedofil i kanibal čiji su zločini do kraja šokirali Ameriku. Njegov najgori zločin je otmica i ubojstvo 10-godišnje Grace Budd 1928. godine.

Nakon što je uvjerio njezinu obitelj da je vodi na zabavu, odveo ju je u praznu kuću u Westchesteru, gdje ju je zadavio, raskomadao i jeo tijekom devet dana. Godine 1934. poslao je majci pismo: "Zadavio sam je, razrezao na male dijelove i pojeo. Njezino meso bilo je slatko.“

Ovo pismo dovelo je do njegova uhićenja. Fish je tvrdio da je ubio desetke djece, govorio je "po jedno dijete u svakoj državi“, ali potvrđena su samo tri ubojstava. Osuđen je 1935. i smaknut na električnoj stolici iduće godine...

Joachim Kroll - Ruhrski kanibal

Joachim Kroll (1933.–1991.) ubio je najmanje osam osoba (priznao 14) u Njemačkoj između 1955. i 1976., uglavnom žena i djevojaka. Jeo je dijelove tijela, posebno bedra i stražnjicu, tvrdeći da je t o"jeftinije od kupovine hrane“.

Njegov niski IQ i neupadljiv izgled odgodili su uhićenje, jer je policija tražila sofisticiranijeg ubojicu. Uhvaćen je 1976. nakon ubojstva četverogodišnje Marion Ketter. Susjed je prijavio začepljene cijevi, a Kroll je odgovorio: "To su crijeva.“

Policija je u stanu pronašla ruku u ključaloj vodi, dijelove tijela u hladnjaku i crijeva u kanalizaciji. Osuđen je na doživotnu kaznu 1982. i umro od srčanog udara 1991. Slučaj je istaknuo važnost profiliranja u hvatanju serijskih ubojica.

Andrei Chikatilo - Rostovski koljač

Foto: Profimedia

Andrei Chikatilo (1936.–1994.) ubio je najmanje 52 osobe (priznao 56) u Sovjetskom Savezu između 1978. i 1990. Žrtve su mu većinom bile djeca i žene. Njegovi zločini bili su motivirani seksualnom impotencijom, iskaljivao je frustracije kroz silovanje, mučenje i mutilacije. Jeo je dijelove tijela, vjerovao je da oči žrtava zadržavaju njegovu sliku, pa ih je često uklanjao.

Prvu žrtvu, devetogodišnju Yelenu Zakotnovu, ubio je 1978. Idućih 12 godina nastavio je s užasnim zločinima, često je selio kad bi pomislio da mu je policija na tragu. Uhvaćen je 1990. nakon opsežne istrage, osuđen 1992. i smaknut hicem u potiljak 1994. Sovjetska cenzura i neučinkovitost policije pogrešno uhićeni ljudi odgodili su uhićenje, što je omogućilo više zločina. Njegov slučaj potaknuo je reforme u sovjetskom pravosuđu.

Tamara Samsonova - baka ubojica

Foto:

Tamara Samsonova uhvaćena je 2015. u Sankt Peterburgu, u dobi od 68 godina, nakon ubojstva 79-godišnje Valentine Ulanove, koja ju je primila u stan dok se njezin renovirao. Starijoj gospođi pomagala je s kućanskim poslovima, ali onda se njihov odnos naglo pogoršao nakon što ju je Ulanova zatražila da iseli iz stana.

Nadzorne kamere snimile su je kako odvozi dijelove tijela u plastičnim vrećama. U stanu su pronađeni pila, nož, tragovi krvi... Sumnja se kako je Samsonova ubila i svojeg supruga, čiji je nestanak prijavljen još tamo 2000. godine.

Dijagnosticirana joj paranoidna shizofrenija i smještena je u psihijatrijsku bolnicu. Slučaj je izazvao šok zbog njezine dobi, istražuje ju se zbog povezanosti s još desetak ubojstava...

Peter Bryan - Ubojica iz horora

Foto: Profimedia

Peter Bryan (56) britanski je serijski ubojica kojemu je dijagnosticirana shizofrenija. Počinio je tri ubojstva između 1993. i 2004. Tamo 1993. čekićem je ubio 21-godišnju prodavačicu, zbog čega je završio u psihijatrijskoj ustanovi. U kojoj su očito smatrali da je izliječen?!

Oslobođen 2004. uz nadzor, ubio je prijatelja Briana Cherryja, čiji je mozak pržio s maslacem i jeo.

"Bio je stvarno ukusan", kazao je navodno policiji kasnije.

Iste godine ubio je zatvorenika u bolnici Broadmoor. Osuđen je na doživotnu kaznu 2005. i ostaje u Broadmooru.