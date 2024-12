Ovo su najbolji poslodavci u 2024. godini u Hrvatskoj

Tvrtke su svrstane u tri kategorije ovisno o veličini prema broju zaposlenika: male (20 do 50 zaposlenika), srednje (51 do 250 zaposlenika) te velike (251 ili više zaposlenika). Tvrtke s manje od 20 zaposlenika mogle su provesti istraživanje, ali ne ulaze u izbor najboljih.

Rezultati sitraživanja pokazali su da su najbolji poslodavci u 2024. u kategoriji velikih tvrtki su Infinum, Zubak Grupa i Franck. U kategoriji srednjih tvrtki najbolji poslodavci su The Productive Company, Dice Digital Inovation Center i Q Agency, dok su najbolji poslodavci u kategoriji malih tvrtki Rentlio, Poliklinika Lohuis Filipović Medical Group, Kodilion.

Ove godine prvi put je dodijeljeno i priznanje Enterprise Excellence 1000+, namijenjeno tvrtkama s više od 1.000 zaposlenih, a tu titulu osvojila je tvrtka Rimac Technology, navode iz Alma Career Croatia. Također, sve tvrtke koje prvi put sudjeluju u istraživanju ulaze u konkurenciju za priznanje Best new entry, a ovogodišnji dobitnik je tvrtka Rentlio, koja je ujedno i dobitnik nagrade Best of the best.

Osim po veličini tvrtke se promatraju i unutar djelatnosti u kojoj posluju. U djelatnosti Informacijskih tehnologija titulu najbolje odnijela je tvrtka Rentlio, koja je tako ove godine osvojila čak četiri priznanja. U proizvodnji priznanje najboljeg poslodavca osvojio je Franck, dok je u djelatnosti trgovine najbolji rezultat postigla Zubak Grupa.

Uz njih, tu je još i Poliklinika Lohuis Filipović Medical Group, koja je osvojila priznanje u zdravstvenoj industriji, dok je u financijama pobjedu odnijela tvrtka Fortius Inter Partes, zaključuje se u priopćenju.