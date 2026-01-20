Ovo su najjače vojske svijeta: SAD je i dalje nedodirljiv, a evo gdje se na listi nalazi Hrvatska

Specijalizirana vojna stranica Global Firepower objavila je svoju godišnju rang listu najmoćnijih oružanih sila za 2025. godinu, nudeći detaljan uvid u vojnu moć 145 država svijeta. Analiza, koja se temelji na više od 60 faktora, potvrđuje kako Sjedinjene Američke Države i dalje drže neprikosnovenu poziciju vodeće svjetske sile, dok poredak u regiji otkriva zanimljivu dinamiku.

Američka dominacija i poredak na vrhu

Na samom vrhu ljestvice, SAD je učvrstio svoju poziciju s indeksom snage (PwrIndx) od 0.0744, pri čemu niži rezultat označava veću vojnu moć. Američka dominacija temelji se na najvećem vojnom proračunu na svijetu koji premašuje 890 milijardi dolara, tehnološkoj superiornosti koja uključuje najnaprednije zračne snage i jedanaest nosača zrakoplova na nuklearni pogon te globalnoj mreži vojnih baza.

Odmah iza Sjedinjenih Država slijede Rusija i Kina, koje su gotovo izjednačene s indeksom 0.0788. Dok se ruska snaga oslanja na goleme kopnene snage i strateške raketne sustave, Kina nastavlja s rapidnom modernizacijom svoje vojske, posebice mornarice, koja je postala najveća na svijetu po broju plovila. Top deset najmoćnijih vojski svijeta zaokružuju Indija, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Japan, Turska i Italija. Važno je napomenuti da Global Firepower u svojoj formuli ne uzima u obzir nuklearni arsenal, što omogućuje realniju usporedbu konvencionalnih vojnih sposobnosti.

Hrvatska na 74. mjestu, Srbija ispred u regiji

Hrvatska se na najnovijoj ljestvici za 2025. godinu nalazi na 74. mjestu, zabilježivši blagi pad u odnosu na ranije poretke. S indeksom snage od 1.5074, Hrvatska vojska raspolaže s oko 14.325 aktivnih vojnika, a vojni proračun iznosi 1,6 milijardi eura. Unatoč padu na ljestvici, Hrvatska aktivno radi na modernizaciji svojih snaga nabavom dvanaest francuskih borbenih aviona Rafale i helikoptera Black Hawk.

U regionalnom kontekstu, Srbija je pozicionirana kao vodeća vojna sila i zauzima 63. mjesto. S većim brojem aktivnih vojnika i proračunom od 2,2 milijarde eura, Srbija je ispred Hrvatske, što je rezultat kontinuiranih ulaganja u vojsku. Od ostalih susjednih zemalja, Mađarska je najbolje rangirana na 55. mjestu, Slovenija se nalazi na 96. mjestu, dok je Bosna i Hercegovina na 132. mjestu i spada među vojno najslabije države Europe.