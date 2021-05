Mjere na granicama

Oni koji dolaze u Hrvatsku iz država EU, schengenskog prostora i prostora povezanog sa Schengenom, a kojima je ulazak omogućen na temelju brzog antigenskog testa, neće morati ponoviti testiranje nakon ulaska u Hrvatsku ako ostaju duže od 10 dana. Hoće li se ipak morati ponovno testirati, ovisit će o zemljama u koje se vraćaju. Ako su osobe preboljele covid i cijepljene su jednom dozom, neće morati predočiti test i ići u karantenu.

Od ponedjeljka nastava u školi za sve maturante

Od 3. do 7. svibnja nastavu će u školi pratiti svi maturanti, osim onih s područja Šibensko-kninske županije te učenici svih osnovnih i srednjih škola u šest županija, dok online nastava ostaje za više razrede osnovnih i učenike od 1. do 3 razreda srednjih škola u deset županija.

Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, na području šest županija (Bjelovarsko-bilogorske, Dubrovačko-neretvanske, Ličko-senjske, Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske) svi učenici osnovnih i srednjih škola nastavu će pratiti po modelu A, odnosno u školi.

Iznimka su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji učenici od 1. do 3. razreda četiriju srednjih škola na području Doline Neretve, koji će nastavu pratiti online, kao i učenici O.Š. A.G Matoša u Novalji (Ličko-senjska županija). U Osječko-baranjskoj županiji u dvije će osnovne škole učenici od 5. do 8. razreda nastavu pratiti po modelu B, odnosno jedan tjedan u školi, jedan tjedan online, dok će GŠ Franje Kuhača zbog specifičnosti nastave primjenjivati sva tri modela.

Iznimaka ima i u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje će u 15 škola učenici nastavu pratiti po modelu A i C, u dvije škole po modelu A/B, u jednoj po modelu B, u jednoj po modelu C, a u jednoj po modelu B/C.

U Šibensko-kninskoj županiji nastava će biti online za sve učenike osnovnih i srednjih škola.

Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županiji te Grad Zagreb online nastavu održavat će samo za srednjoškolce od 1. do 3. razreda.

U deset županija (Brodsko-posavskoj, Istarskoj, Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj, Požeško-slavonskoj, Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Varaždinskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zadarskoj županiji) online nastava ostaje za učenike viših razreda osnovnih škola te za srednjoškolce, osim učenika završnih razreda.

Iznimka su osnovne škole u Gradu Vukovaru koje izvode nastavu po modelu A za sve učenike.

Praktična nastava u svim županijama izvodi se redovno ili po modelu A, osim u Šibensko-kninskoj gdje se održava samo kod poslodavca.

Glazbene škole na području Grada Zagreba i u Varaždinskoj županiji individualnu nastavu izvode po modelu A.

Ukidanje postroženih mjera u Primorsko-goranskoj županiji

Zbog znatnog smanjenja dnevnog broja novooboljelih od covid-infekcije u Primorsko-goranskoj županiji, Stožer civilne zaštite PGŽ-a je u petak odlučio da se ukidaju postrožene epidemiološke mjere koje su bile na snazi u ovoj županiji.

Jedan od razloga za ukidanje strožih mjera je i stalni pad broja oboljelih od covida-19 u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

Od 2. svibnja terase ugostiteljskih objekata i trgovina u županiji mogu raditi do 22 sata umjesto kao do sad do 19 sati. Otvaraju se teretane, kazališta i kina, a moguće je dolaziti u posjet u domovima za starije osobe bez PCR testa.

Lokalne mjere

Stožer Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije je donio odluku da je zabrana prodaje alkohola od 22 sata, ne od 20. Radno vrijeme ugostitelja može biti do 22 sata, a ne do 20 sati.

Dubrovačko-neretvanski stožer civilne zaštite predložio je u petak Nacionalnom stožeru popuštanje strožih mjera za područje doline Neretve, pa će se na tom području od 3. svibnja primjenjivati mjere kao u ostatku županije.