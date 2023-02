Ovo su nelogičnosti brutalnog premlaćivanja na Platku: Je li policija htjela zataškati slučaj?

Policija se napokon izjasnila o slučaju gdje su tri nasilnika divljali BMW-om po skijalištu, a potom i brutalno istukli članove HGSS-a i jednu ženu te njezinog supruga. Zanimljivo je i kako je jedan napadač MMA borac i sin lokalnog HDZ-ovog člana te šefa u jednom lokalnom odjelu Hrvatskih šuma. No trojac je policija jednostavno pustila na slobodu i to samo s prekršajnom prijavom za remećenje javnog reda i mira.

U nastavku vam donosimo nelogičnosti oko cijelog slučaja.

1) Brutalni napad je bio u nedjelju 29. siječnja, a policija o tome šutjela tri dana

Policija je očito išla na ruku nasilnicima jer je nepojmljivo da nisu obavijestili o policijskom postupanju u svojim redovnim izvješćima. Uz to, na službenim stranicama su izvijestili o krađi mopeda, novčanika, ali ne i o brutalnom premlaćivanju.

2) Policiji je četiri dana trebalo da na iskaz pozovu pročelnika riječkog GSS-a Marka Andrića

Marko Andrić je među prvima uskočio svojim kolegama u pomoć te je, vjerojatno, i on sam dobio nekoliko udaraca. Iako je on pozvao centar 112 te tražio više kola Hitne pomoći, kao i postupanje policije. No na razgovor su ga pozvali tek četiri dana nakon, iako je svjedok cijelog slučaja te bi nakon izjave svjedoka teško napad MMA boraca definirali kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Velika je nelogičnosti što su policajci sami vidjeli kako člana HGSS-a liječnici bez svijesti stavljaju u kola Hitne pomoći.

3) Policija je napadače pustila isti dan

Policija ne prema protokolu napravila alkotest koji je pokazao da su pod utjecajem alkohola. Unatoč tomu su ih isti dan pustili na slobodu iako se takve ljude zadržava u postaji do otrežnjenja.

4) Policija nije obavijestila Općinsko državno odvjetništvo

Uobičajena je praksa da o tučnjavama policija izvijesti nadležno državno odvjetništvo, koje onda napadače pošalje pred suca istrage, koji onda određuje njihovo pritvaranje. Policija u ovom slučaju nije izvijestila Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, unatoč tome što su napadači udarali nogama u glavu te slomili čovjeku ruku. Državno odvjetništvo je sve saznalo preko medija.

5) Policija je podnijela prekršajnu prijavu te navela da nastavljaju s obradom

Europski sud za ljudska prava presudom u slučaju Maresti naložio hrvatskom pravosuđu da ne može progoniti i prekršajno i kazneno za isti događaj. Stoga ukoliko ih se prekršajno kazni za ovaj slučaj oni ne mogu kazneno odgovarati. A kaznena odgovornost je, naravno, puno stroža i nosi ozbiljnije posljedice od prekršaja.

Iako je kazneno djelo opisano u članku 323. Kaznenog zakona čini onaj tko "nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo" jasno definiran, policija ga nije primijenila u ovom slučaju.

6) Nema teških tjelesnih ozlijeda

Policija pomoću medicinske dokumentacije smatra da žrtve nisu zadobile teške tjelesne ozljede te da slomljena ruka nije slomljena već je pomaknuta košćica. Ali je nedvojbeno utvrđen potres mozga kod jednog čovjeka što je definirano kao teška tjelesna ozljeda. Uz to, u cijelom slučaju ima jasnih elemenata za kazneno djelo nanošenja lakih tjelesnih ozljeda te pokušaj teškog ozljeđivanja.

