Ovo su nove brojke za inflaciju

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena, u srpnju je iznosila 3,9 posto u odnosu na srpanj lani, dok je u odnosu na lipanj ove godine niža za 0,2 posto, potvrdio je u petak Državni zavod za statistiku (DZS) u svojoj drugoj procjeni.

Nakon što je u lipnju usporila na 4,5 posto na godišnjoj razini sa svibanjskih 5,2 posto i travanjskih 5,8 posto, u srpnju je nastavljeno usporavanje inflacije.

Prema glavnim komponentama indeksa, na godišnjoj razini porasle su cijene energija, za 12,1 posto, usluga 8,5 posto te hrane, piće i duhana za 0,5 posto, dok su pale cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, za 1,1 posto.

U odnosu na lipanj porasle su cijene usluga, za 1,5 posto, energija te hrana, piće i duhan, za 0,4 posto po svakoj komponenti, dok su pale cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, za tri posto.

Inflacija mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena u srpnju 2026. u odnosu na srpanj 2025. iznosila je 3,6 posto, a u odnosu na lipanj ove godine 0,6 posto.