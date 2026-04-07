VRIJEDE OD PONOĆI

Ovo su nove cijene goriva!

Piše Antonela Šaponja,
Nove cijene goriva vrijede od ponoći pa sve do 20. travnja ove godine

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja provoditi mjere s ciljem ublažavanja rasta cijena goriva. Uz priuštivost energenata, prioritetni cilj Vlade je očuvati sigurnost opskrbe u uvjetima globalnih nestabilnosti i kriza. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Uredbu kojom se nastavlja primjena mjere snižavanja visina trošarina za energente na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo. 

Vlada je donijela i Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

VELIKI UDAR INFLACIJE Seljaci na koljenima! Ključni plavi dizel u mjesec dana skuplji 70 posto: 'Dolaze teški dani...'
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje, od 7. travnja do 20. travnja 2026.

Ovo su nove cijene goriva:

1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)

1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,12 EUR/l)

1,36 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,17 EUR/l)

1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)

2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

1,76 EUR/l za benzinsko gorivo

2,06 EUR/l za dizelsko gorivo

1,42 EUR/l za plavi dizel

2,09 EUR/kg za UNP za spremnike

2,79 EUR/kg za UNP za boce

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

