Ovo su nove cijene goriva, čeka se i koliko će Vlada intervenirati

Vozače će od utorka na benzinskim postajama dočekati nove cijene, a RTL neslužbeno doznaje koliko bi one trebale pasti, bez intervencije Vlade.

Benzin, dizel i plavi dizel od utorka bi trebali plaćati ovoliko:

- Eurosuper: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od 1 cent)

- Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)

- Plavi dizel: 1,31 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)

Čeka se i odluka Vlade o intervenciji u cijene.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer su najavili da će cijene od utorka biti jeftinije.

