Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer su najavili da će cijene od utorka biti jeftinije
ČEKA SE ODLUKA VLADE
Ovo su nove cijene goriva, čeka se i koliko će Vlada intervenirati
Vozače će od utorka na benzinskim postajama dočekati nove cijene, a RTL neslužbeno doznaje koliko bi one trebale pasti, bez intervencije Vlade.
Benzin, dizel i plavi dizel od utorka bi trebali plaćati ovoliko:
- Eurosuper: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od 1 cent)
- Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
- Plavi dizel: 1,31 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
Čeka se i odluka Vlade o intervenciji u cijene.
