Obavijesti

News

Komentari 2
VRIJEDE DVA TJEDNA

Ovo su nove cijene goriva!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ovo su nove cijene goriva!
2
Zagreb: Bez velikih gužvi na benzinskim postajama uoči poskupljenja goriva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dizel i plavi dizel pojeftinili, a benzin ostaje na istoj razini

Vozače u Hrvatskoj od danas očekuju nove cijene goriva – dizel i plin su pojeftinili, dok benzin ostaje na istoj razini. Prema novoj uredbi, litra benzina i dalje stoji 1.64 eura, dok je dizel sada 1.72 eura, što je pad od šest centi. Još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel koji iznosi 1.22 eura po litri, odnosno sedam centi manje nego ranije. Osjetno su pale i cijene plina. UNP za spremnike sada košta 1.58 eura po kilogramu, dok je cijena UNP-a za boce 2.16 eura, što je smanjenje od 18 centi.

Foto: vlada.hr

Iz Vlade poručuju da su cijene ograničene posebnom formulom koja uzima u obzir prosjek tržišnih kretanja u protekla dva tjedna, uz kontrolirane marže.

- Bez mjera cijene bi bile znatno više, ističu iz Vlade, dodajući da bi benzin dosegnuo 1.79 eura po litri, dizel 1.93 eura, a plavi dizel 1.29 eura.

Navode i da bi plin bez intervencije bio znatno skuplji.

- UNP za spremnike dosegnuo bi 1.73 eura po kilogramu, a za boce 2.44 eura - poručuju.

Foto: vlada.hr

Država se pritom odrekla dijela trošarine na benzin, nakon što je ranije već smanjila trošarine na dizelsko gorivo.

Nova uredba stupa na snagu odmah po objavi i vrijedit će iduća dva tjedna, nakon čega će se cijene ponovno usklađivati.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade, na kojoj su ministri potvrdili nastavak mjera za ublažavanje rasta cijena energenata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026