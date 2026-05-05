Ovo su nove cijene goriva!

Vozače u Hrvatskoj od danas očekuju nove cijene goriva – dizel i plin su pojeftinili, dok benzin ostaje na istoj razini. Prema novoj uredbi, litra benzina i dalje stoji 1.64 eura, dok je dizel sada 1.72 eura, što je pad od šest centi. Još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel koji iznosi 1.22 eura po litri, odnosno sedam centi manje nego ranije. Osjetno su pale i cijene plina. UNP za spremnike sada košta 1.58 eura po kilogramu, dok je cijena UNP-a za boce 2.16 eura, što je smanjenje od 18 centi.

Iz Vlade poručuju da su cijene ograničene posebnom formulom koja uzima u obzir prosjek tržišnih kretanja u protekla dva tjedna, uz kontrolirane marže.

- Bez mjera cijene bi bile znatno više, ističu iz Vlade, dodajući da bi benzin dosegnuo 1.79 eura po litri, dizel 1.93 eura, a plavi dizel 1.29 eura.

Navode i da bi plin bez intervencije bio znatno skuplji.

- UNP za spremnike dosegnuo bi 1.73 eura po kilogramu, a za boce 2.44 eura - poručuju.

Država se pritom odrekla dijela trošarine na benzin, nakon što je ranije već smanjila trošarine na dizelsko gorivo.

Nova uredba stupa na snagu odmah po objavi i vrijedit će iduća dva tjedna, nakon čega će se cijene ponovno usklađivati.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade, na kojoj su ministri potvrdili nastavak mjera za ublažavanje rasta cijena energenata.