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TOČIMO SKUPLJE

Ovo su nove cijene goriva!

Piše Ivan Jukić,
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Ovo su nove cijene goriva!
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Zagreb: Automobili na benzinskoj postaji uoči sutrašnjeg poskupljenja benzina | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, litra benzina poskupjela je za osam centi i košta 1,62 eura, dok je cijena dizela porasla za čak 16 centi, na 1,75 eura po litri

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu kojom nastavlja regulirati cijene goriva. Nove cijene vrijedit će sljedećih 14 dana, a vozače očekuju osjetna poskupljenja svih naftnih derivata. U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, litra benzina poskupjela je za osam centi i košta 1,62 eura, dok je cijena dizela porasla za čak 16 centi, na 1,75 eura po litri.

Samobor: Gužve na benzinskoj postaji Gradna uoči poskupljenja goriva Samobor: Gužve na benzinskoj postaji Gradna uoči poskupljenja goriva Samobor: Gužve na benzinskoj postaji Gradna uoči poskupljenja goriva
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Poskupio je i plavi dizel, koji će od sada stajati 1,21 euro po litri, odnosno 19 centi više nego dosad. Cijena ukapljenog naftnog plina (UNP) za spremnike porasle su za pet centi, na 1,28 eura po kilogramu, dok je UNP za boce također skuplji pet centi te će iznositi 1,86 eura po kilogramu.

Foto: Vlada RH

Kako bi ublažila rast cijena na svjetskom tržištu, Vlada je dodatno smanjila trošarine. Trošarina na dizelsko gorivo snižena je za četiri centa po litri, a na benzin za jedan cent. Istodobno su smanjene i premije energetskim subjektima, za jedan cent po litri benzina i dizela, 3,5 centa po litri plavog dizela te dva centa po kilogramu UNP-a.

Foto: Vlada RH

Iz Vlade ističu da bi cijene bile znatno više da država nije zadržala mjere ograničavanja cijena. Bez uredbe litra benzina stajala bi 1,77 eura, dizel 1,94 eura, plavi dizel 1,28 eura po litri, UNP za spremnike 1,39 eura po kilogramu, a UNP za boce 2,10 eura po kilogramu.

Zagreb: Automobili na benzinskoj postaji uoči sutrašnjeg poskupljenja benzina
Zagreb: Automobili na benzinskoj postaji uoči sutrašnjeg poskupljenja benzina | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najviše maloprodajne cijene i dalje će se određivati prema formuli koja uzima u obzir prosječnu osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene trgovačke marže.

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