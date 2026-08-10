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NAKON TELEFONSKE SJEDNICE

Ovo su nove cijene goriva: Od ponoći stiže novo pojeftinjenje!

Piše Ivan Štengl,
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Ovo su nove cijene goriva: Od ponoći stiže novo pojeftinjenje!
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Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, visine trošarina su zadržane na istoj razini te je tako nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 7 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1145 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, visine trošarina su zadržane na istoj razini te je tako nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine, čime je u odnosu na predkrizno razdoblje  visina trošarine na bezolovni motorni benzin ukupno snižena za 9 centi po litri, a na dizelsko gorivo za 7 centi po litri.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 7 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

· 1,56 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)

· 1,71 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)

· 1,18 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,03 EUR/l)

· 1,20 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,08 EUR/kg)

· 1,78 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,08 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou

premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

· 1,71 EUR/l za benzinsko gorivo

· 1,91 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,24 EUR/l za plavi dizel

· 1,31 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,02 EUR/kg za UNP za boce

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