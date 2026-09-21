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VRIJEDE OD UTORKA

Ovo su nove cijene goriva: Dizel i benzin ponovno poskupljuju

Piše Ivan Štengl,
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Ovo su nove cijene goriva: Dizel i benzin ponovno poskupljuju
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premije ostala je nepromijenjena.

Danas je bila 206. telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.

Kako bi spriječila značajno povećanje cijene Vlada je odlučila dodatno sniziti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 eura po litri. Time su trošarine na dizelsko gorivo uz suglasnost EK spuštene za 0,10 eura po litri ispod minimuma propisanih EU Direktivom.

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premije ostala je nepromijenjena.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1235 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,0945 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu 22. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

• 1,74 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)

• 1,91 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)

• 1,50 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,10 EUR/l)

• 1,41 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,03 EUR/kg)

• 1,99 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,04 EUR/kg).

Foto: Vlada RH
Foto: Vlada RH

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

• 1,95 EUR/l za benzinsko gorivo

• 2,26 EUR/l za dizelsko gorivo

• 1,60 EUR/l za plavi dizel

• 1,52 EUR/kg za UNP za spremnike

• 2,23 EUR/kg za UNP za boce

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