FOTO Ovo su muškarci koje sumnjiče da su mlatili konja i sve prenosili na Facebooku

Nasilnici koji su zlostavljali konja u štali u naselju Orlovac kod Karlovca pronađeni su i uhićeni u srijedu navečer, nakon što se društvenim mrežama proširila uznemirujuća snimka koja je zgrozila Hrvatsku.

Na snimci je vidljivo da konja mlate batinom i to nemilosrdno, a čuje se i glas koji govori 'dobro je, nemoj ga više', no to zlostavljača ne sprječava da ga i dalje ne nastavi tući.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Policija je dovršila istragu, a 49-godišnjaka i 29-godišnjaka se sumnjiči da su zajedno počinili kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja na način da su u štali teško zlostavljali konja.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Temeljem naloga Županijskog suda u Karlovcu, izvršena je pretraga obiteljske kuće i pripadajućih gospodarskih zgrada, a kojoj su prisustvovali veterinarski inspektor Državnog inspektorata i nadležni veterinar. Tom prilikom pronađen je konj koji je privremeno oduzet, a brigu o njemu preuzeo je veterinarski inspektor - kažu iz policije.

Dodali su da su osumnjičeni muškarci predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL