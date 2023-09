Veterinar pregledao prebijenog konja kod Karlovca: 'Kako znate da je zlostavljan? Samo je plah'

Uhićen je muškarac koji je batinom udarao zavezanog konja kod Karlovca. Snimka zlostavljanja je u srijedu ujutro objavljena na Facebooku te se vrlo brzo proširila portalima i društvenim mrežama. Pet policijskih automobila zaustavilo se oko 13 sati pokraj njegove kuće, a nakon pretrage su ga uhitili.

Kako piše Danas.hr, konja je navodno na taj način pripremao za tzv. štamparijade, natjecanja konja u vuči balvana teških i dvije tone.

Veterinar koji je pregledao konja otkrio je za Danas.hr da je snimka možda krivo protumačena.

- Taj konj je plah. On je teške naravi i onda nešto se dogodilo da je... Ne znam, možda je kriva interpretacija te snimke - rekao je Berislav Špigelski, veterinar Veterinarske stanice Karlovac.

Otkrio je i da nije pogledao snimku.

- Moj zadatak je da vidim u kakvom je stanju konj. I on je u odličnom stanju, samo je plah. On je takav.

Na konstataciju novinarke da nije ni čudo s obzirom na to da je zlostavljan, odgovorio je: "Otkud vi znate da je zlostavljan?"

- Sve ima na snimci - odgovorila mu je novinarka.

- A to ne znam - rekao je i dodao da nije njegov zadatak da pogleda snimku.

Iz Udruge Prijatelji životinja šokirani su ovakvom izjavom.

- Smatramo to posebnom katastrofom zato što je jednostavno kao da kažete žrtvi bilo kakve vrste zlostavljanja da ona može još istrpjeti takvog zlostavljana, da ona može još trpjeti do svoje smrti. Katastrofa. Srce me boli. Jednostavno, osjećaj za pravdu je toliko pogođen i mislim da dijelim sa svim građanima isto - govori Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja.

Vlasnik je uhićen i prijeti mu kazna do jedne godine zatvora.

- Kazne moraju biti veće. Ovo je doslovno kazna propisana pet puta manje nego što su propisane kazne za oštećivanje tuđe stvari - kaže Oman.

Prijatelji životinja žele da mu se oduzmu i preostale životinje.

Podsjetimo, video je navodno snimljen u štali u naselju Orlovac kod Karlovca. Zlostavljanje životinje prenosili su uživo na Facebooku te ispod videa bilo je okrutnih komentara ljudi koji su na taj događaj reagirali smijehom.

Na snimci je vidljivo da konja mlate batinom i to nemilosrdno, a čuje se i glas koji govori "dobro je, nemoj ga više", no to zlostavljača ne sprječava da ga i dalje ne nastavi tući.